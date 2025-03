Dramma in Val di Sole: incidente sulla statale, in gravi condizioni il padre di Andrea Papi, il runner vittima dell’orsa Jj4

Un nuovo dramma ha colpito la famiglia Papi, già segnata dalla tragica scomparsa di Andrea Papi, il giovane runner ucciso dall’orsa Jj4 nei boschi sopra Caldes, in Trentino, il 5 aprile 2023. Sabato scorso, il padre Carlo Papi è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 42, nella galleria che collega i comuni di Malè e Croviana, nella Val di Sole.





L’incidente è accaduto intorno alle 18.30, quando due autovetture si sono scontrate frontalmente in un impatto devastante. Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Le prime ipotesi suggeriscono che potrebbe essere stato un sorpasso azzardato o una distrazione del conducente. Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

L’urto è stato così violento da coinvolgere anche una terza automobile che stava transitando nella galleria al momento dell’incidente. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, prestando le prime cure ai feriti e trasferendoli d’urgenza in ospedale. Le condizioni di Carlo Papi sono apparse subito critiche, aggiungendo ulteriore sofferenza a una famiglia già profondamente provata dal lutto.

L’uomo è stato immediatamente intubato e trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi ferite riportate. Altre due persone coinvolte nell’incidente sono state ricoverate, mentre un giovane di 27 anni, che ha riportato solo lievi ferite, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Il presidente del comitato “Insieme per Andrea Papi“, Pierantonio Cristoforetti, ha dichiarato: “Continuo a ricevere messaggi da persone che vogliono avere notizie: tutti sono preoccupati per Carlo.” Cristoforetti ha espresso la sua solidarietà e ha aggiunto: “Preghiamo e speriamo per lui,” incoraggiando Carlo con un semplice ma significativo: “Forza!”

In concomitanza con questo tragico evento, è previsto un incontro in memoria di Andrea Papi il prossimo 5 aprile, a due anni dalla sua scomparsa. Durante l’evento, sarà presente anche Carlo Papi, che avrà l’opportunità di ricordare il figlio in un contesto di affetto e supporto da parte della comunità.

La famiglia Papi ha già affrontato un dolore immenso a causa della perdita di Andrea, e ora si trova nuovamente a fronteggiare una situazione di emergenza. La notizia dell’incidente ha suscitato una grande onda di solidarietà tra amici, conoscenti e membri della comunità, preoccupati per le condizioni di Carlo e desiderosi di offrire supporto.

Le indagini sulle cause dell’incidente proseguono, con le autorità che stanno esaminando attentamente ogni dettaglio per determinare le responsabilità e prevenire futuri incidenti simili. La comunità locale è in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Carlo Papi, che rappresenta un simbolo di resilienza per molti, soprattutto dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia.