Dramma nel Cosentino: schiacciato da cancello e auto, potrebbe aver avuto un infarto vedendo il veicolo muoversi





Una tragica fatalità si è verificata a Fagnano Castello, un comune del Cosentino, dove Vincenzo Barone, 68 anni, ha perso la vita in un incidente domestico. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto intrappolato tra il cancello della sua abitazione e la propria auto, che si sarebbe mossa mentre lui cercava di scendere. L’episodio è avvenuto in un contesto che ha lasciato la comunità locale sotto shock, dato che Barone era una persona ben conosciuta in zona.





Le circostanze esatte della tragedia sono ancora oggetto di indagine. Sembra che Barone avesse parcheggiato la sua auto in discesa, e questo potrebbe aver causato il movimento del veicolo. Non appena i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono giunti sul posto, hanno constatato la gravità della situazione. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto. Tra le ipotesi iniziali, si considera che il decesso di Barone possa essere stato causato da un malore, come un infarto, scaturito dalla sorpresa nel vedere la sua auto muoversi. Questo aspetto sarà oggetto di approfonditi accertamenti da parte degli investigatori.

La triste vicenda di Vincenzo Barone non è un caso isolato. Un episodio simile si era verificato il 15 ottobre scorso a Cremosano, in provincia di Cremona, dove un uomo di 52 anni è morto in un incidente analogo. In quel caso, l’individuo era sceso dal suo furgone per far passeggiare i suoi cani, ma non aveva inserito il freno a mano. Il veicolo, quindi, si era messo in movimento, e mentre tentava di risalire per fermarlo, la portiera aperta aveva colpito un palo della luce, schiacciandolo contro il montante del furgone. Anche in questo episodio, i soccorsi non erano stati sufficienti a salvare la vita dell’uomo.

Tornando alla tragedia di Fagnano Castello, la comunità è rimasta profondamente colpita dalla notizia. Barone era un volto noto e rispettato, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e familiari. La notizia dell’incidente ha suscitato una serie di reazioni da parte dei residenti, molti dei quali hanno espresso la loro incredulità e tristezza per quanto accaduto.

Il caso ha riaperto il dibattito sulla sicurezza domestica e sull’importanza di adottare precauzioni quando si parcheggiano veicoli in pendenza. Le autorità locali potrebbero essere chiamate a riflettere su possibili misure preventive per evitare tragedie simili in futuro.

Le indagini proseguono, con gli inquirenti che raccolgono testimonianze e prove per chiarire ogni dettaglio dell’incidente. Sarà fondamentale comprendere se ci siano state negligenze o se si sia trattato di un tragico incidente. Nel frattempo, la comunità di Fagnano Castello si unisce nel ricordo di Vincenzo Barone, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella vita di chi lo conosceva.



