Due bambini vittime di gravi negligenze: denutriti e lasciati soli mentre i genitori si drogavano

Nel comune di Valentano, una situazione di grave abbandono ha coinvolto due minori, un fratello e una sorella di dieci e tre anni. Le indagini condotte dai carabinieri locali, sotto la supervisione della procura di Viterbo, hanno rivelato condizioni di vita estremamente precarie per i bambini. Gli investigatori hanno scoperto che i genitori li lasciavano spesso soli e, in alcuni casi, li esponevano al consumo di sostanze stupefacenti.





La denuncia ha portato alla luce un contesto familiare pericoloso, dove i bambini erano frequentemente trascurati e denutriti. Secondo le informazioni raccolte, la coppia avrebbe fatto uso di droghe anche in presenza dei figli, creando un ambiente insicuro. In alcune occasioni, i bambini sarebbero stati portati in luoghi frequentati da altri tossicodipendenti, aumentando ulteriormente il rischio a cui erano esposti.

Gli inquirenti stanno esaminando con attenzione le condizioni fisiche dei due piccoli, che al momento del ritrovamento apparivano visibilmente malnutriti. Questo stato di salute riflette la mancanza di cure adeguate da parte dei genitori. La situazione ha portato all’intervento delle autorità per garantire la sicurezza dei bambini.

I minori sono stati temporaneamente affidati a una casa famiglia, sotto la tutela del sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, che si è costituito parte civile nel processo contro i genitori. La coppia dovrà rispondere in tribunale delle accuse di maltrattamento e abbandono di minori. Il processo, che continuerà per tutta l’estate, esaminerà in dettaglio le circostanze in cui vivevano i bambini.

Per proteggere i due minori, il tribunale ha deciso di non sottoporli ad ulteriori interrogatori. Questa misura mira a tutelare il loro benessere psicologico, evitando di sottoporli a ulteriori stress. L’attenzione delle autorità è ora rivolta a garantire che i bambini ricevano le cure necessarie e possano vivere in un ambiente sicuro.

La comunità di Valentano è stata profondamente colpita dalla vicenda, e c’è un forte sostegno per i bambini e la loro nuova sistemazione. Le istituzioni locali stanno collaborando per assicurare che i minori ricevano il supporto necessario durante questo periodo di transizione.

Il caso solleva importanti interrogativi sulla protezione dei minori e l’efficacia dei sistemi di monitoraggio delle famiglie in difficoltà. Le autorità stanno lavorando per capire come prevenire simili situazioni in futuro e garantire che i bambini possano crescere in ambienti sicuri e protetti.