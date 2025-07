Due fratelli di 8 e 10 anni sono stati gravemente feriti dal rottweiler della nonna mentre giocavano nel giardino di casa a Lavinio, vicino Roma

Un grave episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi a Lavinio, una località nei pressi di Roma, dove due fratelli di otto e dieci anni sono stati attaccati dal rottweiler della nonna. I bambini stavano giocando nel giardino della loro abitazione quando il cane, che si trovava in un’area separata, è riuscito a superare la recinzione che lo divideva da loro e li ha aggrediti.





Secondo le prime informazioni, il cane avrebbe azzannato ripetutamente i due bambini. Le urla disperate dei piccoli hanno richiamato l’attenzione dei familiari, che con grande difficoltà sono riusciti a separare l’animale dai bambini. Entrambi i fratelli hanno riportato ferite gravi e sono stati immediatamente soccorsi dal personale medico del 118, giunto sul posto insieme ai carabinieri. Considerata la gravità delle loro condizioni, i bambini sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma mediante eliambulanza.

Il bambino di dieci anni ha subito ferite importanti alla testa ed è stato affidato alle cure dei chirurghi maxillo-facciali. Il fratello più piccolo, invece, è stato azzannato alla schiena ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, fonti ospedaliere hanno comunicato che i due bambini non sarebbero in pericolo di vita. Tuttavia, le condizioni del maggiore destano maggiore preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per avviare le indagini e ricostruire quanto accaduto. Il cane, regolarmente registrato con microchip, è stato temporaneamente affidato al servizio veterinario locale, che dovrà valutare il suo comportamento e il livello di aggressività. La nonna dei bambini, proprietaria del rottweiler, sarà ascoltata dagli inquirenti per chiarire eventuali responsabilità nella custodia dell’animale. Dalle prime verifiche sembra che il cane fosse confinato in una zona separata del giardino, ma sia riuscito a scavalcare la barriera che lo teneva lontano dai bambini.

La famiglia è sotto shock per l’accaduto. I genitori e la nonna dei piccoli non avrebbero mai immaginato che un momento di gioco si potesse trasformare in una tragedia. “Non avremmo mai pensato che il cane potesse comportarsi in questo modo”, avrebbe detto una fonte vicina alla famiglia. La giornata, che doveva essere dedicata al relax, si è invece conclusa con un episodio drammatico che ha lasciato tutti sconvolti.

Le indagini proseguiranno per accertare eventuali negligenze o omissioni nella gestione del rottweiler. Gli esperti veterinari valuteranno inoltre se l’animale possa rappresentare un pericolo per altre persone. Nel frattempo, i medici dell’ospedale pediatrico stanno facendo il possibile per assistere i due fratelli e monitorare costantemente la loro evoluzione clinica.

L’episodio ha suscitato grande attenzione nell’area di Lavinio e nei dintorni di Roma, sollevando interrogativi sulla sicurezza nella gestione degli animali domestici, in particolare delle razze considerate potenzialmente aggressive. È ancora da chiarire cosa abbia scatenato l’attacco improvviso del cane e se ci siano stati segnali premonitori che avrebbero potuto far prevedere un comportamento simile.