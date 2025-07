Due gravi incidenti stradali in Egitto in 24 ore: 28 morti e decine di feriti sulla Strada Anulare Regionale. Autorità sanitarie in stato di emergenza

Ancora una volta, le strade dell’Egitto sono teatro di tragedie. In meno di due giorni, la Strada Anulare Regionale, una delle arterie principali che collega il Cairo alla Strada del Deserto per Alessandria, è stata scenario di due gravi incidenti che hanno provocato un bilancio complessivo di 28 vittime e numerosi feriti.





Il più recente episodio si è verificato sabato, quando due minibus si sono scontrati frontalmente in un tratto già noto per la sua pericolosità. L’impatto violento ha causato la morte di nove persone e il ferimento di altre undici. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute egiziano, l’incidente ha richiesto l’intervento immediato delle autorità sanitarie, che hanno inviato sul posto 18 ambulanze dotate di apparecchiature mediche avanzate. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale Specializzato di Al Bagour, dove hanno ricevuto cure mediche tempestive.

Il Ministro della Salute, Khalid Abdul Ghaffar, ha seguito personalmente gli sviluppi della situazione, disponendo lo stato di massima allerta per gli ospedali della zona. Oltre all’assistenza sanitaria, il ministro ha richiesto che vengano forniti servizi di supporto psicologico sia ai sopravvissuti che ai familiari delle vittime. In una dichiarazione ufficiale, ha sottolineato l’importanza di affrontare il problema della sicurezza stradale nel paese.

Solo il giorno precedente, un altro incidente mortale aveva sconvolto il Governatorato di Monufia, sempre lungo la Strada Anulare Regionale. Un camion ha travolto un veicolo passeggeri ad Ashmoun, causando la morte di 19 persone, perlopiù giovani donne impiegate come lavoratrici giornaliere. L’autista del camion, che inizialmente era fuggito dal luogo dell’incidente, è stato successivamente arrestato dalle autorità. Due persone coinvolte nell’incidente sono rimaste gravemente ferite e stanno ricevendo cure intensive.

La Strada Anulare Regionale è da tempo al centro delle preoccupazioni per la sicurezza stradale in Egitto, con numerosi episodi tragici che si verificano su questa arteria trafficata. Il tratto in cui si sono verificati gli incidenti è noto per essere particolarmente pericoloso, e le autorità locali hanno più volte sollecitato interventi strutturali e una maggiore vigilanza per prevenire ulteriori tragedie.

Secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero della Salute, il numero di vittime causate da incidenti stradali in Egitto continua a crescere, alimentando il dibattito pubblico sulla necessità di migliorare le infrastrutture e implementare misure più severe per garantire la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri. La frequenza degli incidenti lungo la Strada Anulare Regionale evidenzia la necessità urgente di interventi mirati.

Le squadre di emergenza hanno lavorato senza sosta per gestire le conseguenze del doppio incidente. Le scene sul luogo dello schianto tra i minibus sono state descritte come devastanti, con veicoli completamente distrutti e detriti sparsi ovunque. I testimoni hanno raccontato momenti di panico e disperazione mentre i soccorritori cercavano di estrarre i feriti dalle lamiere.

Il Ministro Khalid Abdul Ghaffar ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha ribadito l’impegno del governo nel migliorare la sicurezza stradale. “Oltre a garantire cure mediche adeguate, è fondamentale fornire supporto psicologico ai sopravvissuti e ai loro cari”, ha dichiarato.