Duran Duran fanno troppo baccano in hotel a Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli lascia un messaggio a Simon Le Bon: “Basta”

Una serata indimenticabile al Festival di Sanremo 2025: tra i Duran Duran, Victoria De Angelis e un curioso episodio con Selvaggia Lucarelli in albergo.





La terza serata del Festival di Sanremo 2025 ha regalato momenti memorabili grazie alla presenza dei leggendari Duran Duran. La band britannica si è esibita sul prestigioso palco dell’Ariston, condividendo la scena con Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, in una performance che ha entusiasmato il pubblico. Tuttavia, è stato un episodio fuori dal palco a catturare l’attenzione di molti: un curioso scambio tra Selvaggia Lucarelli e i Duran Duran, che ha coinvolto anche il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli.

Durante il DopoFestival, condotto da Alessandro Cattelan, è emerso un aneddoto che ha fatto sorridere tutti. Rivolgendosi alla comica Katia Follesa, Cattelan ha ironizzato: “Se stasera dovessi andare in camera di Simon Le Bon, fai attenzione ai bigliettini per terra. Magari ne trovi uno lasciato da Selvaggia Lucarelli, che oggi si è lamentata del troppo rumore dei Duran Duran”. La battuta ha scatenato l’ilarità generale, ma la stessa Lucarelli ha confermato la vicenda, seppur ridimensionandola nei toni.

“Il mio fidanzato ha lasciato un messaggio in inglese con scritto: ‘Basta fare casino’. Vent’anni fa avrei scritto qualcosa di diverso, oggi chiedo solo di farmi dormire”, ha raccontato Selvaggia, scherzando sull’episodio.

Simon Le Bon e le camere “non all’altezza”

Non è finita qui. Un altro dettaglio curioso riguarda proprio il frontman dei Duran Duran, Simon Le Bon, che sembra non aver avuto vita facile con le sistemazioni in albergo. Appena arrivato, è stato portato a visionare diverse camere, ma nessuna sembrava soddisfarlo. Dopo aver rifiutato la prima e la seconda stanza, è stato condotto al quarto piano. Nel bel mezzo del trambusto, il cantautore Lucio Corsi avrebbe aperto la porta della sua camera per lamentarsi del rumore, esclamando: “Che è tutto sto casino?”.

Tra risate e performance indimenticabili, la serata ha visto anche un momento particolare tra Simon Le Bon e Katia Follesa, con il frontman che ha sorpreso tutti baciando la comica sul palco. Un gesto che Katia ricorderà con affetto e che ha aggiunto un tocco di leggerezza alla serata.