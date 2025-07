Durante la finale dell’Isola dei Famosi 2025, un incidente ha coinvolto la naufraga Loredana Cannata durante una prova in apnea. Lo staff è intervenuto prontamente per salvarla

Nel corso della puntata conclusiva dell’Isola dei Famosi 2025, si è verificato un momento di grande tensione quando la concorrente Loredana Cannata ha avuto un incidente durante una prova di apnea. La naufraga stava tentando di battere il record di 1 minuto e 30 secondi sott’acqua, ma i suoi capelli si sono impigliati nella sbarra della gabbia che utilizzava per sostenersi. La situazione è diventata critica e ha richiesto l’immediato intervento dello staff del programma, che è riuscito a riportarla in superficie.





Una volta fuori dall’acqua, Loredana Cannata ha rassicurato tutti affermando: “Sto bene”. Successivamente, ha raccontato nel dettaglio i momenti di paura vissuti: “Si erano incastrati i capelli. Pensavo di non farcela, stavo cercando di tornare su. Prendevo acqua e ho pensato che potevo non farcela. Ma ho superato la prova. Mi sono spaventata, ho cercato di strapparmi i capelli. Cercavo di prendere aria ma mancava poco, non riuscivo a uscire dall’acqua.”

Tornata sulla spiaggia, la concorrente ha riferito di aver accusato un dolore alla testa: “Battevo la testa contro la sbarra della gabbia, mi è venuto un bozzolo dietro alla testa”. L’intervento tempestivo del team di supporto è stato sottolineato da Pierpaolo Pretelli, che ha commentato: “Grande squadra dietro alle telecamere, che tempismo”. Anche Veronica Gentili, presente durante la trasmissione, ha espresso il suo spavento dichiarando: “Ci siamo terrorizzati, menomale che è arrivato subito l’aiuto.”

Prima della prova che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, a Loredana Cannata era stata mostrata una sorpresa emozionante: un video del nipote Kyle. Guardando il filmato, la naufraga si è commossa fino alle lacrime e ha condiviso con il pubblico il profondo legame che la unisce al bambino: “Lo amo infinitamente, è uno dei più grandi regali che ci ha fatto la vita. Ci dà tanta forza, tanta gioia e i miei genitori che non pensavano di diventare nonni, lo sono diventati.”

La partecipazione al reality da parte di Loredana Cannata non è stata casuale. La concorrente ha rivelato di aver scelto di prendere parte al programma per sostenere il nipote Kyle, che soffre di gravi problemi alla vista: “Sono partita per lui, perché lui non ci vede a un occhio, all’altro ci vede pochissimo. Potrebbe non mantenere la vista, voglio guadagnare per portare tutti a Roma, perché ci sono i mezzi pubblici, il medico che lo cura al Gemelli. Sono qui per lui, per dargli più possibilità.”

L’incidente in acqua ha scosso profondamente non solo i presenti in studio e il pubblico a casa, ma anche i compagni di avventura di Loredana Cannata, che hanno manifestato grande preoccupazione per la sua salute. Fortunatamente, tutto si è risolto senza gravi conseguenze fisiche per la naufraga, che ha dimostrato una notevole forza d’animo nel portare a termine la prova nonostante le difficoltà.

La puntata finale dell’Isola dei Famosi 2025 sarà ricordata non solo per l’emozione e la tensione legate alla competizione, ma anche per il coraggio e la determinazione dimostrati da Loredana Cannata in una situazione così critica.