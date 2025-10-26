“Durante la nostra luna di miele, ho visto il lato OSCURO di mio marito

“Arriva un momento nella vita in cui ti guardi indietro e ti chiedi: ‘A cosa stavo pensando?’. L’ho detto fin troppe volte. Dire che la vita è stata difficile è un eufemismo. Crescendo, ho vissuto solo con mia madre e mia sorella. Mia madre ha cacciato di casa mio padre quando ero molto piccolo, dopo aver scoperto che mi aveva molestato.





Per sbarcare il lunario, mia madre gestiva un salone di bellezza all’interno della nostra casa. Lavorava sempre, quindi non potevamo passare molto tempo con lei. Quando non era in negozio, usciva per appuntamenti alla ricerca dell’uomo giusto. Da adolescente, ero determinata a trovare l’amore. Pensavo di sapere cosa fosse e mi sentivo pronta ad affrontare qualsiasi cosa mi capitasse. Ero completamente ingenua.

Quando sono diventata adulta, mi sono sposata presto e credevo di essere follemente innamorata. Desideravo disperatamente la libertà da casa mia. Ma non era vero amore. Era un inferno agonizzante. La notte della nostra luna di miele, mio ​​marito ha mostrato la sua vera natura. Abbiamo discusso di alcune cose della nostra vita passata e mi è capitato di accennare al fatto di aver avuto relazioni intime con un uomo di colore in passato. Mi ha guardato e ha scosso la testa. “Se avessi saputo che eri un amante an****o, non ti avrei mai sposato”. Sono rimasta a bocca aperta. Per la prima volta, ho visto il suo lato oscuro.

Quando ci frequentavamo, c’era stato qualche momento in cui era scortese, ma pensavo sempre: “Quale uomo non lo è?”. Nel complesso, era stato gentile e affettuoso con me e con chiunque incrociasse. Mi teneva sempre la mano e mi comprava dei fiori. Mi apriva le porte e mi diceva che ero bellissima. Mi mostrava persino ad amici e parenti ogni volta che ne aveva l’occasione. Ma una volta sposati, la situazione è cambiata.

Iniziò in piccolo. Mi criticava per il mio peso. Se lo mettevo in imbarazzo, mi pizzicava forte le braccia per fermarmi. Mi urlava contro se non gli davo tutta la mia attenzione. Iniziò con i pizzicotti e, prima che me ne rendessi conto, iniziarono gli schiaffi e gli spintoni.

Mi comprò una Pit Bull di nome Sparkles e la addestrò a proteggermi. La adoravo come una bambina. Un giorno, prese un mucchio di mollette e gliele mise sulle orecchie. Lei ululò di dolore e disagio. Gliele tolsi e urlai: “Smettila!”. Mi pentii all’istante. Sapevo di aver oltrepassato il limite con lui. I suoi occhi lo dicevano. Ero nei guai. Niente in tutta la mia vita avrebbe potuto prepararmi a quello che accadde dopo. Con uno sguardo malvagio negli occhi, si avvicinò lentamente a me. “Tu… NON mi dirai cosa fare.”

Il cuore mi batteva all’impazzata. Mi afferrò dalla sedia e mi sbatté forte contro il muro. Non appena sbattei contro il muro, Sparkles lo attaccò. Quando la colpì di nuovo, urlai: “Fermati! Lasciala stare!”. La afferrò con forza e la sbatté dentro la gabbia. La calciò e la fece scivolare sul pavimento. Il suo sguardo tornò su di me e mi diede uno schiaffo fortissimo in faccia. Ricordo di aver pensato: “Dio, per favore, fammi svenire”.

Poi è successo. Mi ha tirato la testa e l’ha sbattuta di nuovo contro il muro. Sono caduto a terra e ho perso completamente i sensi. Quando mi sono svegliato, lui era in piedi sopra di me, vestito da lavoro con la sua uniforme da addetto alla sicurezza. Si è accovacciato e mi ha sussurrato all’orecchio: “Forse la prossima volta saprai qual è il tuo posto e starai zitto”. È uscito per andare al lavoro, ha chiuso la porta alle sue spalle e se n’è andato. Io sono rimasto lì sdraiato. Ricordo di aver guardato Sparkles nella sua gabbia e di aver detto: “La mamma farà sparire tutto. Ce ne andiamo”. E ce ne siamo andati.

Non dimenticherò mai quella notte. Andai in camera mia e preparai tutto il più velocemente possibile. Mi ripulii e non mi riconobbi allo specchio. “Mamma, per favore, puoi venire a prendermi?” Le dissi che ero spaventata e che volevo andarmene. Il giorno dopo, ricevetti numerose telefonate e messaggi da lui che mi diceva di tornare a casa. “Devi tornare”, disse. Mio nonno mi avvertì di non rivolgergli mai più la parola. Così non lo feci.

Alla fine chiese il divorzio. Avere quei documenti in mano fu uno dei momenti più felici della mia vita. Dopo tutto questo, non potei fare a meno di chiedermi cosa fosse il vero amore. Non solo non avevo mai vissuto un matrimonio normale, ma non ne ero mai stata nemmeno circondata. L’amore di un uomo era un concetto estraneo per me.

Dopo il divorzio, ho trovato un altro uomo e sono rimasta incinta per sbaglio. Eccomi qui, appena divorziata, e improvvisamente sulla strada giusta per diventare madre. Ho pensato: “La vita è appena iniziata e ora sono bloccata”.

Non avrei mai immaginato che mia figlia mi avrebbe mostrato cos’è veramente l’amore. Anche se le cose non hanno funzionato con suo padre, non l’ho mai lasciata sola. Avere una bambina mi ha fatto desiderare di essere migliore per lei e per me stessa.

Un giorno, mentre facevo il doppio turno al mio lavoro di fattorino, andai a controllare la posta elettronica. Ne aprii una di Plenty of Fish, un sito di incontri. Dentro c’era scritto: “Hai dei messaggi!”. Quando andai sul sito, notai che c’erano 4 o 5 messaggi in attesa. Pensai di cancellarli. Dopotutto, tutti i ragazzi che mi avevano preceduto mi avevano scritto qualcosa di perverso. Avevano un’infinità di commenti da fare sul mio seno e sulle mie foto del profilo. Ma poi ce n’era uno, solo uno, che si era presentato.

Ciao, sono Matt. Ho 26 anni, vengo da Wilmington, Delaware e ho visto il tuo profilo. Mi piacerebbe chiacchierare e conoscerti. Non ho figli, ma mi piacerebbe averne in futuro. Se sei interessato, scrivimi pure. Buona giornata!

Anche quando l’ho letto, ho pensato: “Wow, un messaggio normale. Gli aspetto un giorno o due prima che quello stronzo mi chieda la misura del mio seno”. Ma qualcosa mi diceva di non sbarazzarmene. “Non cancellarlo. Mandagli un messaggio e basta”. Le parole risuonavano forti nella mia mente. Non pensavo che mi avrebbe risposto. Un paio di giorni dopo il suo messaggio, mi sono sbilanciata e gli ho scritto. L’ho salutato, gli ho detto chi ero e gli ho raccontato qualcosa di me, incluso il fatto che avevo una figlia.

Dopo aver parlato per circa due settimane, una sera mi ha implorato di incontrarmi per un drink. A dire il vero, l’uomo viveva a un’ora di distanza da me e io stavo appena uscendo dal lavoro. Alla fine ho ceduto e ho accettato di incontrarlo, a patto che potessi tornare a casa e vestirmi prima. “Puoi iniziare a scendere quando finisco dal lavoro.”

Non dimenticherò mai quella sera. Il servizio a casa mia era pessimo (diciamo proprio pessimo) e, a meno che non fossi seduto in un posto specifico, non ricevevo messaggi. Ho girato il telefono finché non ho trovato un posto adatto. Sono rimasto lì seduto ad aspettare che suonasse il telefono, ad aspettare il suo messaggio che mi avvisasse che era arrivato al nostro punto d’incontro, Applebee’s. Ho aspettato e aspettato, ma non è arrivato nessuno.

Mi sono diretto verso la porta ed è stato allora che è successo. Ho sentito il segnale acustico. “Hai un nuovo messaggio in segreteria”. Oh mio Dio! Non me lo sono aspettato. Non mi è arrivato quel tizio. Ero terrorizzato che pensasse che gli avessi dato buca per sbaglio. “Oh Dio, fammi richiamare subito!” Così eccomi lì, a correre fuori dalla porta, a chiamarlo per spiegargli tutto. Quando ha risposto, ha riso. “Pensavo davvero che mi stessi evitando!” Gli ho detto: “Se le cose tra noi dovessero mai funzionare, dovrai abituarti al mio problema di connessione”.

La serata è andata avanti e si è conclusa piuttosto bene. Inaspettatamente, ho ricevuto il mio primo bacio da lui quella sera… e diciamo solo che è stato DANNATAMENTE bello. Ancora più sorprendente è stato il fatto che non volesse altro. Ero scettica. Ero in allerta. Ma non potevo fare a meno di pensare: “Potrebbe essere finalmente finita?”. A quanto pare, voleva di più. Ma non era solo il mio corpo che voleva. Voleva ME.

Passarono i giorni e lui mi ricopriva di affetto, positività, amore e rispetto. Dopo due settimane, un pomeriggio mi sorprese. Aveva chiesto il permesso in anticipo a mia madre. Ero seduta in casa e all’improvviso mia madre disse: “Credo che stia succedendo qualcosa fuori”. Incuriosita, corsi alla porta sul retro. Ed eccolo lì. Il mio principe con un grande mazzo di fiori. Mi guardò con un gran sorriso e disse: “Posso portarti fuori?”. Piansi. Voglio dire, piansi davvero . Nessuno aveva mai fatto una cosa del genere per me.

Facciamo un salto in avanti di diversi mesi. Ho dato alla luce il nostro primo maschietto. Lo abbiamo chiamato come lui: Matthew Joseph Papili Jr. È nato il 15 febbraio 2016 e ha illuminato il nostro mondo. Il mio ragazzo era papà ed era più che orgoglioso.

Quell’anno, la settimana del mio compleanno, il mio ragazzo si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo in un giardino, davanti a sua madre, suo padre, sua zia e un sacco di persone che non conoscevamo nemmeno. È stato incredibile. Mi ha lasciato senza fiato. Mio figlio e mia figlia hanno potuto assistere a quell’esperienza.

Il 7 gennaio 2017 ho sposato il mio principe, il mio migliore amico. Il nostro matrimonio è stato meraviglioso. È stato il giorno più perfetto. Ho indossato un abito meraviglioso, mi sono fatta truccare e acconciare i capelli. Ho percorso la navata mentre oltre 100 persone care ci guardavano pronunciare il fatidico “Sì, lo voglio”. Davanti a tutti, ho potuto dire: “Sei tutto per me”. Alla fine della cerimonia, suo padre ha fatto l’annuncio: “Sono in attesa del terzo bambino!”

Il 13 luglio 2017 mi ha dato il nostro prezioso bambino, Jackson Anthony Papili. Era ed è ancora un bambino adorabile, dolce e affettuoso che fa sorridere tutti quelli che gli stanno intorno.

È stato al mio fianco in tanti momenti difficili della mia famiglia e della mia vita. Mi ha sostenuto quando non riuscivo nemmeno a mantenermi. Sacrifica tutto e tutti per i nostri figli e per me. È così altruista che non c’è da scherzare. Mio marito è un padre straordinario per tutti e tre i nostri figli. Mia figlia non è nemmeno sua, ma la tratta come se fosse sua.

Dice ogni giorno che è fortunato ad avere tutti noi e che non cambierebbe nulla. Ho la fortuna di chiamare mamma e papà mia suocera e mio suocero. Sono davvero i miei secondi genitori.

Ogni notte, appoggio la testa sul petto di mio marito e conto ogni battito cardiaco. Traccio ogni singola curva, ogni singolo capello. Mi sdraio lì e penso a quanto mi abbia stupita. Non c’è un momento in cui non gli dica grazie. Grazie per essere quello che sei. Grazie per amarmi. Grazie per aiutarmi in casa. Grazie per essere un padre e un marito così straordinario.

Soprattutto, dico grazie per essere TE STESSO. Devo dare un po’ di merito ai suoi fantastici genitori. Sono loro la ragione per cui è un vero gentiluomo. La ragione per cui si impegna così tanto per essere un padre, un marito e una persona straordinari.

A tutte le donne là fuori, voglio dire questo: potreste non essere nella migliore delle relazioni. Anzi, potreste essere nella peggiore. Tuttavia, vi prometto che se vi prendete il tempo di rimanere single, di concentrarvi su voi stesse, di prestare attenzione a come venite trattate e di riconoscere il vostro valore, troverete il vostro lieto fine. Non accontentatevi mai di chi vi fa sentire meno che perfette.

E per i signori: lo stesso vale per voi. Meritate di essere felici tanto quanto noi donne. Ascoltate sempre il vostro cuore. Vi condurrà dove meritate.