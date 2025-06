Durante la puntata del 16 giugno dell’Isola dei Famosi, i concorrenti hanno avuto l’occasione di parlare con i familiari, ma a costo di rinunciare a una porzione di riso settimanale

Nella trasmissione del 16 giugno dell’Isola dei Famosi, i naufraghi hanno ricevuto l’opportunità di mettersi in contatto con i propri familiari. Tuttavia, per poter usufruire di questa possibilità, era necessario accettare un compromesso: rinunciare a una parte della razione settimanale di riso. Mirko Frezza, uno dei concorrenti, ha scelto di interrompere la conversazione con la figlia per non dover rinunciare al cibo.





Quando Veronica Gentili, conduttrice del programma, ha comunicato a Mirko Frezza la possibilità di parlare con i suoi cari, l’attore ha mostrato inizialmente un atteggiamento titubante. “Potrei evitarlo, so che mia moglie lo fa solo per voi perché non le piace stare in televisione, sono 24 anni che stiamo insieme, le faccio un ciao e attacco”, ha spiegato. Frezza, sposato con Vittoria e padre di tre figli – Michelle, Crystel e Gianpiero – ha sottolineato come il legame con la sua famiglia sia già molto forte, tanto da non sentire la necessità di lunghe conversazioni per confermarlo.

L’attore ha inoltre raccontato un episodio della sua vita per spiegare il suo atteggiamento: “Sono abituato che quando sto in una cella ci sto dentro, se mi porti fuori e mi fai rientrare è un problema, io e lei ci guardiamo negli occhi e ci siamo già detti tutto”. Nonostante queste premesse, alla fine ha deciso di rispondere alla chiamata per qualche istante.

La telefonata è iniziata con le parole di Vittoria, che ha voluto incoraggiare il marito: “Ciao amore mio, stiamo bene, volevamo farti un saluto, dirti che siamo orgogliosissimi di te, continua così e non mollare”. Subito dopo, Frezza ha chiesto informazioni su alcuni aspetti familiari: “Ti dico solo tre cose: quadro, Corrado e papà e mamma”. La moglie lo ha rassicurato su quanto richiesto.

A quel punto è intervenuta anche la figlia, che ha cercato di comunicare qualcosa al padre: “Papà, devo dirti due cose al volo”. Tuttavia, Mirko Frezza ha deciso di interrompere bruscamente la telefonata: “Devo attaccare, qui non c’è da mangiare, non ti voglio sentire perché mi tolgono il riso”. La scelta dell’attore è stata dettata dalla necessità di preservare le risorse alimentari disponibili sull’isola.

“Non ti voglio sentire, devo attaccare sennò non ci danno da mangiare”

RISO >>> FAMIGLIA 😂❤️#Isola pic.twitter.com/FMU9huIBXg — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2025

Questa decisione ha suscitato diverse reazioni tra i telespettatori e i compagni di avventura del naufrago. Alcuni hanno interpretato il gesto come una dimostrazione di pragmatismo e responsabilità nei confronti del gruppo, mentre altri hanno sollevato critiche per l’apparente freddezza mostrata durante il momento familiare.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di dinamiche difficili e scelte complesse che caratterizzano il reality show. La mancanza di risorse alimentari rappresenta una delle sfide principali per i partecipanti, costretti a confrontarsi quotidianamente con privazioni e sacrifici. La decisione di Frezza riflette questo scenario e mette in evidenza quanto sia difficile bilanciare le esigenze personali con quelle collettive.

Non è la prima volta che il comportamento di Mirko Frezza viene messo sotto i riflettori durante questa edizione dell’Isola dei Famosi. In passato, l’attore è stato oggetto di critiche da parte di alcuni opinionisti del programma. Tra questi, Selvaggia Lucarelli lo ha accusato di adottare atteggiamenti opportunistici: “Non fare il parac*lo con me, ti smaschero in cinque secondi”, aveva dichiarato in una puntata precedente.

In ogni caso, l’episodio della telefonata interrotta rappresenta un momento significativo del percorso di Frezza all’interno del reality. La sua scelta potrebbe influenzare non solo le dinamiche con gli altri naufraghi ma anche la percezione del pubblico nei suoi confronti. Resta da vedere come questa decisione si rifletterà sul prosieguo della sua esperienza sull’isola.