Durante un’intervista a Sassari, Elisabetta Canalis non viene riconosciuta da un tiktoker. La sua reazione ironica diventa virale sui social

Un episodio curioso ha visto protagonista Elisabetta Canalis durante un evento a Sassari. La showgirl, presente alla festa della Dinamo Sassari, è stata intervistata da un tiktoker che non ha riconosciuto la sua identità. Il video della scena ha rapidamente fatto il giro del web.





Il siparietto si è svolto il 26 giugno in piazza d’Italia, durante i festeggiamenti per il Triplete della Dinamo Sassari, un momento significativo per la squadra e i suoi tifosi. Elisabetta Canalis, originaria di Sassari, partecipava all’evento in qualità di madrina. Al termine della serata, è stata avvicinata da un giovane creator, noto su TikTok con il nome utente Sunnahbubettino227, che ha iniziato a intervistarla senza però riconoscerla.

Nel video, il tiktoker le chiede: “Siamo con?”, al che la showgirl risponde sorridendo: “Elisabetta. Ma come, mi intervisti e non sai come mi chiamo?”. Nonostante l’evidente gaffe, il creator ha continuato l’intervista domandandole: “Di cosa ti occupi qui alla Dinamo?”. Con ironia e senza perdere il sorriso, Canalis ha replicato: “Sono una tifosa da quando sono nata.”

Il video è stato condiviso sui social e ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti, accumulando numerose visualizzazioni e commenti. Molti hanno apprezzato l’atteggiamento autoironico di Elisabetta Canalis, mentre altri hanno scherzato sull’impreparazione del tiktoker. L’episodio ha dimostrato come anche le figure pubbliche possano trovarsi in situazioni inaspettate e divertenti.

Non è la prima volta che accadono episodi simili a personaggi famosi. Celebrità come Willem Dafoe, Jennifer Lopez e Guè Pequeno sono state protagoniste di interviste improvvisate in cui non sono state riconosciute. Ad esempio, l’attore Willem Dafoe è stato fermato per strada da un creator che, ignaro della sua fama, gli ha chiesto quale fosse il suo lavoro. Anche Jennifer Lopez è stata sorpresa da un influencer americano mentre si trovava a New York per un concerto al Gramercy Theatre. In un altro episodio, il rapper italiano Guè Pequeno è stato intervistato senza essere identificato dal suo interlocutore.

Questi momenti, spesso nati per caso, si trasformano rapidamente in contenuti virali grazie alla loro spontaneità e alla reazione delle star coinvolte. Nel caso di Elisabetta Canalis, la sua risposta pronta e il sorriso hanno contribuito a rendere l’episodio ancora più memorabile.

L’evento di Sassari, dedicato alla celebrazione del Triplete della Dinamo Sassari, ha visto una grande partecipazione di pubblico e tifosi. La presenza di Elisabetta Canalis, legata alla città e alla squadra, ha aggiunto ulteriore prestigio alla serata. Tuttavia, il momento più discusso è stato proprio quello dell’intervista con il tiktoker. Questo dimostra come anche situazioni apparentemente banali possano catturare l’attenzione del pubblico online.

L’episodio evidenzia inoltre l’importanza dei social media nel diffondere rapidamente contenuti di questo tipo. Video come quello che coinvolge Canalis diventano spesso virali grazie alla loro capacità di far sorridere e intrattenere, raggiungendo un vasto pubblico in poco tempo.

In conclusione, la vicenda che ha visto protagonista Elisabetta Canalis a Sassari è un esempio di come le celebrità possano vivere momenti inaspettati e divertenti anche nella quotidianità. La showgirl ha dimostrato grande autoironia e leggerezza, conquistando ancora una volta il pubblico con il suo atteggiamento positivo e spontaneo.