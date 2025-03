Dylan Torsello cade dal terrazzo all’ottavo piano: “Si pensa fosse intento a fare un selfie”

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Cisterna di Latina, dove un giovane di 28 anni, Dylan Torsello, è deceduto dopo essere precipitato dall’ottavo piano del palazzo in cui risiedeva. La polizia sta attualmente indagando sulle circostanze della caduta, e non si esclude alcuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un gesto volontario, di un incidente o di un malore. Il corpo di Dylan è stato rinvenuto nella mattinata di venerdì, intorno alle 5, in strada, tra via Po e via Primo Maggio. La salma è ora all’obitorio, in attesa di una decisione da parte del magistrato riguardo all’autopsia.





Le indagini sono condotte dalla polizia, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nonostante non si possa escludere un incidente, è emerso che Dylan trascorreva spesso del tempo sul terrazzo dell’appartamento, dove portava anche i suoi cani a giocare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il fratello del giovane ha suggerito che potrebbe essere scivolato mentre cercava di scattarsi un selfie. Le sue pagine sui social media contengono numerose foto scattate proprio su quel terrazzo, sia da solo che con i suoi animali.

La società sportiva Conit Calcio a 5 ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia di Torsello per la sua prematura scomparsa. In una nota ufficiale, si legge: “La Società Conit Calcio a 5 tutta, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Torsello per la perdita del caro Dylan, giocatore dell’Ecocity Futsal Cisterna. Riposa in pace giovane limpido educato e grande sognatore. A chi sta scrivendo mancherà tanto incrociarti in quell’ascensore e quel reciproco sorriso. Ciao Dylan”.

Dylan Torsello era descritto da tutti a Cisterna di Latina come un ragazzo educato e gentile. Lavorava presso il ‘On the road bistrot‘ di via Roma, che rimarrà chiuso per lutto in segno di rispetto. Prima di cadere, il giovane era andato a lavorare, e i suoi colleghi non hanno notato segni di disagio o comportamenti strani. Era una serata come tante, senza alcun presagio di un epilogo così drammatico.

La mancanza di testimoni oculari e l’assenza di telecamere di sorveglianza nella zona rendono difficile chiarire cosa sia realmente accaduto. Le autorità stanno raccogliendo tutte le informazioni disponibili per comprendere le circostanze della caduta. Al momento, i funerali non sono stati ancora programmati.

La comunità di Cisterna di Latina è in lutto per la perdita di un giovane che era ben voluto e rispettato. La notizia della sua morte ha suscitato una reazione profonda tra amici, familiari e conoscenti, che si sono uniti per esprimere il loro dolore e la loro solidarietà alla famiglia di Dylan. Le parole di conforto e i messaggi di cordoglio si stanno diffondendo rapidamente tra coloro che lo conoscevano, evidenziando l’impatto che ha avuto sulla vita di chi gli era vicino.