È deceduta Cindyana Santangelo, l’attrice nota per i suoi ruoli in ER e CSI Miami. Aveva 58 anni e si stanno indagando le cause della sua morte

È morta Cindyana Santangelo, conosciuta con il soprannome di “Marylin Monroe Latina”. L’attrice, che aveva 58 anni, era famosa per le sue apparizioni in serie televisive come ER e CSI Miami. La notizia del decesso è stata riportata dal sito americano TMZ. Santangelo era stata trasportata d’urgenza in ospedale il 24 marzo, dove è avvenuto il decesso. Le cause della morte rimangono ancora sconosciute. La polizia di Los Angeles ha rivelato che la donna si era recentemente sottoposta a “iniezioni cosmetiche” a casa sua.





L’attrice è deceduta in ospedale dopo essere stata trasportata d’urgenza lo scorso 24 marzo. L’ambulanza era stata chiamata dalla sua abitazione a Malibu per un’emergenza medica non specificata. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul decesso, ma le autorità locali hanno confermato che Santangelo aveva ricevuto di recente trattamenti cosmetici a casa. Gli investigatori stanno continuando a indagare sulle circostanze che hanno portato alla sua morte.

Nata nel 1967 a Manhattan, Cindy Lehrer, conosciuta professionalmente come Cindyana Santangelo, è cresciuta a Los Angeles. Ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta come ballerina, partecipando a video musicali di artisti come Young MC e Jane’s Addiction. Perry Farrell l’ha descritta come la “Marylin Monroe Latina” per la sua somiglianza con la celebre attrice, un appellativo che l’ha accompagnata per tutta la carriera.

Nel campo della recitazione, Cindyana Santangelo ha guadagnato notorietà grazie ai suoi ruoli in serie televisive di successo come ER e CSI Miami. Ha anche recitato in episodi di Sposati… con figli, dove ha interpretato il personaggio di Jiggly Room Sierra Madre.

Nel 2001, Santangelo ha sposato Frank Santangelo e ha dato alla luce due figli. In un’intervista rilasciata al Los Angeles Times, aveva dichiarato: “Sono una mamma fantastica, una moglie, una figlia, un’amica, una CEO e una tossicodipendente in via di recupero. Avevo una vita da rock star festaiola, ma sono finita per essere una specie di, come tutti sanno, una drogata di basso livello.” Queste parole evidenziano le sfide personali che ha affrontato nel corso della sua vita.

La morte di Cindyana Santangelo ha suscitato un’ondata di tristezza tra i suoi fan e colleghi del settore. La sua carriera, purtroppo, è stata segnata da alti e bassi, ma il suo talento e la sua personalità hanno lasciato un’impronta duratura nel mondo dell’intrattenimento. La notizia della sua morte ha colpito non solo i fan, ma anche coloro che l’hanno conosciuta personalmente.

Le indagini sulle circostanze della sua morte sono in corso, e le autorità stanno cercando di determinare se le iniezioni cosmetiche abbiano avuto un ruolo nella sua scomparsa. Questo tragico evento solleva anche interrogativi più ampi sulla sicurezza dei trattamenti estetici e sull’importanza di ricevere queste procedure in ambienti controllati e da professionisti qualificati.

La comunità di Los Angeles e il mondo dello spettacolo piangono la perdita di una delle loro stelle. Cindyana Santangelo rimarrà nel cuore di molti, non solo per i suoi ruoli sullo schermo, ma anche per il suo spirito combattivo e la sua determinazione a superare le avversità. La sua storia è un promemoria dell’importanza di prendersi cura della propria salute e del benessere, sia fisico che mentale.