“È giusto che tutti lo sappiano”. Retroscena sconvolgente fuori dal Grande Fratello: momenti difficili per Helena, con la sorella costretta a intervenire

Momenti complicati per Helena Prestes, modella brasiliana e quarta finalista del Grande Fratello, che si trova coinvolta in una pesante polemica scatenata dalle fan di Zeudi Di Palma, note come Zelena. Dopo settimane di critiche e attacchi, la situazione è precipitata quando alcune sostenitrici di Zeudi hanno accusato Helena di omofobia, dando il via a una vera e propria bufera sui social media.





Le fan di Zeudi si sono rivolte direttamente al marchio di moda Pierre Cardin, con cui Helena collabora, chiedendo alla maison di interrompere ogni rapporto con la modella. Secondo le accuse, il comportamento e le dichiarazioni di Helena sarebbero incompatibili con i valori di inclusività del brand. Questo gesto ha suscitato indignazione non solo tra i sostenitori di Helena, ma anche tra molti utenti che hanno giudicato l’azione delle Zelena come eccessiva e ingiustificata.

La sorella di Helena, Mariana Prestes, ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere la concorrente del reality. In un post su Instagram, Mariana ha condannato fermamente l’attacco ricevuto dalla sorella, definendolo “ingiusto e inaccettabile”. Ha inoltre sottolineato come queste accuse infondate possano avere gravi ripercussioni non solo sulla serenità di Helena, ma anche sulla sua carriera professionale.

“Come possono le persone essere così malvagie da voler rovinare il lavoro altrui? Smettetela e lasciate Helena in pace. (…) Il conto da pagare arriva per tutti”, ha scritto Mariana in una storia su Instagram, successivamente ricondivisa su X (ex Twitter). Il suo intervento ha ottenuto numerosi commenti di supporto, ma ha anche sollevato nuove critiche verso il fandom di Zeudi, accusato di aver oltrepassato il limite.

Tra i commenti al post di Mariana, molti utenti hanno espresso il loro sdegno per quanto accaduto. Un utente ha scritto: “Mi chiedo come sia possibile che conduttore e autori del GF non possano mettere un freno a questo fandom prendendo un serio provvedimento nei confronti di Zeudi… non ci credo che non sappiano nulla di quello che stanno facendo, forse è più comodo chiudere occhi e orecchie”. Un altro ha aggiunto: “Qui sta difendendo la sorella sotto attacco del solito fandom che adesso punta a una campagna diffamatoria presso la stessa azienda parigina per cui lavora. Solita follia”.

Il gesto delle Zelena ha sollevato un dibattito più ampio sulla tossicità di alcuni fandom legati ai reality show. Secondo molti, il comportamento di queste fan non solo danneggia l’immagine di Helena, ma mina anche lo spirito del programma, che dovrebbe essere un gioco e non sfociare in attacchi personali di tale gravità.

L’episodio potrebbe avere conseguenze legali. Fonti vicine alla famiglia Prestes suggeriscono che Mariana stia valutando l’idea di intraprendere un’azione legale per tutelare l’immagine e la carriera di Helena, che rischia di subire danni irreparabili a causa di questa vicenda. La collaborazione con un marchio prestigioso come Pierre Cardin rappresenta un’opportunità importante per la modella, e il tentativo di sabotarla è stato giudicato da molti come un gesto estremamente scorretto.