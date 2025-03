“È il momento di aprire gli occhi.” Grande Fratello, Helena si scaglia contro Zeudi e Chiara

All’interno della Casa del Grande Fratello, il clima si fa sempre più teso. Helena Prestes, modella brasiliana, ha espresso giudizi severi su Chiara Cainelli, accusandola di avvicinarsi a Zeudi Di Palma per ottenere maggiore consenso dal pubblico. Secondo Helena, Chiara sarebbe diventata la “valletta” di Zeudi al fine di guadagnare popolarità tra i fan del programma.





Inoltre, Helena ha messo in discussione l’autenticità dell’amicizia tra Chiara e Zeudi, suggerendo che la loro vicinanza sia strategica e non genuina. Ha dichiarato: “Chiara è diventata la valletta di Zeudi solo per accaparrarsi i consensi da fuori. Sono stati loro a salvarla ogni volta.”

Dal canto suo, Zeudi ha manifestato risentimento nei confronti di Helena e Mariavittoria Minghetti, confidandosi con Chiara. Ha espresso delusione per il comportamento delle due concorrenti, sottolineando come si sia sentita attaccata e non supportata da loro.

Nel frattempo, fuori dalla Casa, Tommaso Franchi, recentemente eliminato, ha attirato l’attenzione per alcune sue azioni sui social media. Ha rimosso dal suo profilo Instagram tutti i contenuti legati al Grande Fratello e ha smesso di seguire diversi ex compagni di avventura, tra cui Alfonso Signorini, conduttore del reality. Durante una diretta, Signorini ha affrontato Tommaso sulla questione, chiedendo spiegazioni per l’unfollow. Tommaso ha risposto: “Con certa gente c’ho abitato già sei mesi insieme e ho visto già abbastanza. Poi non ho tolto il follow a tutti. Lì ci stavo insieme perché eravamo chiusi, ma adesso seguo le persone a cui tengo e con cui stavo bene anche nel contesto del programma.”

Riguardo a Signorini, Tommaso ha chiarito: “Con Alfonso Signorini non ho niente contro, però ho visto che lo seguivo e ho pensato di togliergli il segui. Solo perché tengo chi conosco. Quando lo conoscerò e ci farò due o tre chiacchiere inizierò a seguirlo nuovamente molto volentieri. Adesso tengo solo chi conosco e quelli a cui tengo.”

Queste dinamiche, sia all’interno che all’esterno della Casa, evidenziano come il reality continui a suscitare discussioni e polemiche, mantenendo alta l’attenzione del pubblico in vista della finale imminente.