È morta Tatiana Schlossberg, nipote di JFK: la giornalista si è spenta a 35 anni dopo aver raccontato la sua malattia





Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote del presidente John F. Kennedy, è deceduta all’età di 35 anni a causa di una leucemia terminale, una malattia che aveva reso pubblica lo scorso novembre. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla famiglia attraverso un messaggio sui social media, pubblicato dalla John F. Kennedy Presidential Library and Museum. In questo comunicato, la famiglia ha espresso il proprio dolore, affermando: «La nostra amata Tatiana ci ha lasciati questa mattina. Rimarrà per sempre nei nostri cuori».





La scomparsa di Schlossberg avviene un mese dopo che la giornalista ambientalista aveva rivelato la sua diagnosi in un saggio pubblicato sul New Yorker. In questo scritto, Tatiana aveva raccontato che i medici le avevano diagnosticato il cancro poco dopo la nascita della sua seconda figlia, avvenuta nel maggio del 2024. La sua testimonianza si era concentrata non solo sulla sua battaglia contro la malattia, ma anche sulle riflessioni personali riguardanti la mortalità e il suo retaggio familiare.

In aggiunta a queste considerazioni, Schlossberg aveva espresso critiche nei confronti del cugino Robert F. Kennedy Jr., attuale segretario alla Sanità, definendolo «un imbarazzo» per le sue posizioni contrarie alla ricerca medica finanziata dallo Stato e ai vaccini. Questa critica ha messo in evidenza le tensioni familiari e le divergenze di opinione all’interno della dinastia Kennedy.

Tatiana Schlossberg era un’autrice prolifico, con numerosi articoli pubblicati su temi di scienza e clima, tra cui collaborazioni con il New York Times. Era la seconda figlia di Caroline Kennedy, ex ambasciatrice degli Stati Uniti, e del designer Edwin Schlossberg. Oltre alla sua carriera professionale, lascia il marito, George Moran, e i loro due figli, che ora dovranno affrontare la vita senza di lei.

La sua morte ha suscitato una profonda commozione non solo tra i familiari e gli amici, ma anche nel pubblico, che ha seguito la sua vita e le sue iniziative. Tatiana era conosciuta per il suo impegno in questioni ambientali e per il suo desiderio di contribuire a un mondo migliore. La sua voce, che si è levata con forza su temi cruciali, sarà sicuramente ricordata.

La famiglia Kennedy ha una lunga storia di servizio pubblico e di impegno sociale, e Tatiana rappresentava una continuazione di questo retaggio. La sua vita, sebbene breve, è stata caratterizzata da un forte senso di responsabilità verso le generazioni future e un desiderio di affrontare le sfide globali legate all’ambiente.

In un momento in cui la salute pubblica e l’ambiente sono al centro del dibattito, la perdita di Tatiana Schlossberg rappresenta non solo un lutto personale per la sua famiglia, ma anche una perdita per la comunità che beneficiava della sua passione e del suo impegno. La sua eredità vivrà attraverso il lavoro che ha svolto e l’impatto che ha avuto sulle persone che l’hanno conosciuta e ammirata.



