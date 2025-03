È morto Bruno Pizzul

È con grande tristezza che si annuncia la scomparsa di Bruno Pizzul, uno dei più noti giornalisti sportivi italiani, avvenuta presso l’ospedale di Gorizia. Nato a Udine l’8 marzo 1938, Pizzul ha dedicato la sua vita al mondo dello sport, diventando un punto di riferimento per generazioni di appassionati. La sua carriera, caratterizzata da una professionalità e una passione senza pari, lo ha reso una figura iconica nel panorama del giornalismo sportivo italiano.





La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra colleghi, atleti e tifosi, che lo ricordano non solo per le sue straordinarie doti di narratore, ma anche per il suo stile inconfondibile. Pizzul ha iniziato la sua carriera nel giornalismo negli anni ’60, lavorando inizialmente per la radio e poi per la televisione. La sua voce calda e avvolgente ha accompagnato le più importanti manifestazioni sportive, da campionati di calcio a competizioni internazionali come i Mondiali e le Olimpiadi.

Nel corso della sua carriera, Bruno Pizzul ha avuto l’opportunità di commentare le gesta di alcuni dei più grandi atleti italiani, contribuendo a raccontare le emozioni che lo sport sa suscitare. La sua capacità di trasmettere la passione per il gioco e di rendere ogni evento unico è stata riconosciuta e apprezzata da tutti. Nonostante i cambiamenti nel panorama mediatico, Pizzul è rimasto un punto di riferimento per il giornalismo sportivo, sempre attento alle evoluzioni del settore e capace di adattarsi alle nuove tecnologie.

La sua carriera è stata costellata di successi e riconoscimenti. Non solo è stato un volto noto della Rai, ma ha anche ricoperto ruoli di grande responsabilità, contribuendo alla crescita del giornalismo sportivo in Italia. La sua esperienza e la sua passione hanno ispirato molti giovani giornalisti, che lo consideravano un maestro.