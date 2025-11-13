È morto Franky, il fratello di Ilona Staller: la aiutò nel caso Ludwig. “Cicciolina è sotto choc”





L’ex pornostar Ilona Staller, nota con il nome di Cicciolina, sta affrontando un momento di grande dolore per la scomparsa del fratello Franky Staller. La notizia della sua morte ha colpito profondamente l’ex diva del cinema per adulti, come ha confermato il suo avvocato, Luca Di Carlo, in un’intervista a AdnKronos. Il legale ha sottolineato il forte legame che univa i due, rivelando che Ilona era “distrutta” dalla perdita del fratello.





Franky Staller non era solo un familiare per Ilona, ma anche una figura centrale in alcuni eventi controversi della sua vita. L’avvocato ha raccontato un episodio significativo che ha segnato la loro relazione: “Franky l’aveva aiutata a rapire il figlio minore, avuto da Jeff Koons, portandolo dagli Stati Uniti a Cuba e poi dall’Ungheria all’Italia”. Questo piano audace, orchestrato da Franky, ha avuto come obiettivo la riunificazione di madre e figlio, in un contesto di conflitti legali e personali con l’artista.

La questione della custodia di Ludwig, il figlio di Ilona Staller e Jeff Koons, si era trasformata in una battaglia legale accesa. Dopo il matrimonio tra Ilona e Koons, celebrato nel 1991, la situazione era rapidamente degenerata. L’anno successivo alla nascita di Ludwig, la coppia si era separata, dando origine a un contenzioso per la custodia del bambino, che viveva a New York. Ilona, desiderosa di riportare il figlio in Italia, decise di intraprendere un’azione controversa.

La procura di Manhattan emise un mandato di cattura internazionale contro Ilona, mentre Jeff Koons chiedeva un risarcimento di 6 milioni di dollari per il presunto rapimento del figlio. La situazione si era complicata ulteriormente, con Franky che giocava un ruolo cruciale nel piano di Ilona per riunirsi con Ludwig. Luca Di Carlo ha rivelato che, per proteggere Ilona e garantire la sua sicurezza dopo l’operazione, aveva investito una somma considerevole, pari a tre milioni di dollari, per mettere a disposizione un’abitazione sorvegliata e un autista personale.

La figura di Franky Staller è stata anche associata ad altre controversie, tra cui accuse di traffico di diamanti. Tuttavia, il suo legame con Ilona rimane il tema centrale della sua vita. L’avvocato ha voluto sottolineare l’importanza di questo rapporto, evidenziando come Franky fosse sempre al fianco della sorella nei momenti difficili, a prescindere dalle sfide legali e personali che affrontava.



