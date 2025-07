È morto Salvatore Rosolino, il padre dell’olimpionico Massimiliano: il cordoglio della FIN

È venuto a mancare Salvatore Rosolino, padre dell’ex campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino. La notizia è stata resa pubblica il 30 giugno dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), che ha voluto esprimere la propria solidarietà al nuotatore in questo momento di dolore. Salvatore, che avrebbe compiuto 86 anni nel mese di luglio, era una figura conosciuta e stimata anche al di fuori del mondo sportivo, grazie alla sua attività di ristoratore.





La FIN ha diffuso un messaggio ufficiale per commemorare la scomparsa di Salvatore Rosolino, manifestando il proprio affetto e sostegno a Massimiliano Rosolino e alla sua famiglia. Nel comunicato si legge: “La Federazione Italiana Nuoto si stringe all’amico e campione Massimiliano Rosolino per la perdita dell’amato padre Salvatore”. Il messaggio è stato firmato dal presidente Paolo Barelli, dal presidente onorario Lorenzo Ravina, dai vice presidenti Andrea Pieri, Giuseppe Marotta e Tania Cagnotto, dal segretario generale Antonello Panza, nonché dai membri del consiglio federale e da tutto il movimento acquatico. Il saluto si conclude con un pensiero affettuoso: “Ciao Salvatore, buona nuotata…”.

Sul proprio profilo Instagram, Massimiliano Rosolino ha voluto condividere un ricordo del padre con una foto che li ritrae insieme. La dedica che accompagna lo scatto è semplice ma toccante: “Ciao Salvatore”, seguita da un cuore rosso. Questo gesto ha ricevuto numerosi commenti di affetto e vicinanza da parte dei suoi follower e di molti colleghi dello sport.

Non è la prima volta che l’ex campione olimpico utilizza i social per omaggiare il padre. Lo scorso anno, il 20 luglio, in occasione degli 85 anni di Salvatore, aveva pubblicato un’altra immagine insieme a lui, accompagnata dalla frase: “L’età è solo un gioco di numeri… Auguri papà”. Anche in quell’occasione, il post aveva ricevuto grande partecipazione da parte dei fan del nuotatore, che si erano uniti agli auguri per il compleanno del padre.

Nel 2021, inoltre, Massimiliano Rosolino aveva condiviso alcune fotografie del padre appena vaccinato contro il Covid-19, dimostrando l’importanza della tutela della salute anche attraverso i social. Questi momenti pubblici hanno sempre evidenziato il forte legame tra il campione e il padre, una figura centrale nella sua vita.

Salvatore Rosolino era conosciuto non solo come padre di uno dei più grandi nuotatori italiani, ma anche come ristoratore apprezzato. La sua attività gli aveva permesso di costruire un rapporto speciale con molte persone, che ora si stringono intorno alla famiglia per esprimere il proprio cordoglio.

La scomparsa di Salvatore Rosolino rappresenta una perdita importante per la famiglia e per chi lo conosceva. La vicinanza dimostrata dalla Federazione Italiana Nuoto e dai tanti messaggi arrivati sui social testimoniano l’affetto e la stima che circondavano questa figura.