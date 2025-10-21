È scomparsa Vanesa Callejon, la sorella dell’ex calciatore del Napoli: aveva 47 anni





Il mondo del calcio è in lutto per la tragica notizia della morte di Vanesa Callejon, sorella di José Maria Callejon, ex attaccante di squadre di prestigio come il Napoli e la Fiorentina. La notizia è stata ufficialmente comunicata dal Marbella Futbol Club, la squadra spagnola dove Callejon ha concluso la sua carriera dopo le esperienze in Serie A e il ritorno in patria con il Granada.





In un comunicato diffuso sui social media, il club andaluso ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Vanesa, sottolineando la sua vicinanza alla famiglia Callejon in questo momento difficile: “Il Marbella Football Club è profondamente addolorato per la scomparsa di Vanesa Callejón, sorella dei nostri ex giocatori José e Juanmi Callejón. L’organizzazione desidera esprimere le sue condoglianze e il suo sostegno alla famiglia e agli amici in questo momento difficile. RIP”. Il post è stato accompagnato da un’immagine che mostra il logo del club affiancato a un nastro nero, simbolo universale di lutto.

Vanesa Callejon, nata nel 1978, aveva 47 anni al momento della sua morte. Non sono ancora state rese note le cause del decesso. Era la sorella maggiore dei gemelli José Maria e Juanmi, entrambi calciatori professionisti, e la sua scomparsa ha colpito profondamente non solo la famiglia, ma anche l’intero ambiente calcistico.

Il lutto ha suscitato una forte reazione tra i tifosi del Napoli, che hanno espresso il loro affetto e la loro solidarietà nei confronti di José Callejon sui social media. Messaggi di cordoglio come “Siamo vicini al tuo dolore”, “Notizia straziante, dispiace tantissimo per il grande José” e “Condoglianze al nostro Callejon” hanno inondato le bacheche social dedicate all’ex numero 7 azzurro.

Anche la SSC Napoli ha voluto unirsi al dolore del suo ex calciatore. In una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali, il club ha scritto: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a José Callejon in questo momento di dolore per la scomparsa della cara sorella Vanesa”. Questo gesto evidenzia l’affetto e la stima che la società nutre nei confronti di Callejon, un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club.

José Maria Callejon è arrivato al Napoli nel 2013, proveniente dal Real Madrid, e si è rapidamente affermato come uno dei simboli dell’era di De Laurentiis. La sua professionalità, discrezione e dedizione alla squadra gli hanno guadagnato il rispetto e l’affetto dei tifosi, non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per il suo attaccamento alla maglia. Durante la pandemia, Callejon ha dimostrato il suo impegno rinunciando a parte del proprio stipendio per garantire il completamento della stagione con i suoi compagni, un gesto che ha ulteriormente consolidato il legame con la città e i suoi sostenitori.

La notizia della morte di Vanesa Callejon ha riportato l’attenzione su José, ma per motivi tristemente diversi. Il mondo del calcio, sia in Spagna che in Italia, si è unito attorno a lui, offrendo supporto e solidarietà in un momento di profonda sofferenza. La scomparsa di Vanesa rappresenta una perdita significativa non solo per la famiglia, ma anche per tutti coloro che hanno seguito le carriere dei Callejon.



