E se li schiacci, potresti avere più problemi dopo che prima

Molte persone gettano via le zecche nel water dopo averle rimosse. Tuttavia, questa non è una buona idea. Le zecche, infatti, non sono in grado di sopravvivere a uno scarico del water. Anzi, buttarle nel water potrebbe addirittura metterle a rischio, poiché potrebbero non riuscire a galleggiare e annegare.





Quando possibile, è preferibile utilizzare delle pinzette o uno strumento simile per rimuovere una zecca, piuttosto che scaricarla nel water.

Le zecche sono piccoli parassiti che si nutrono di sangue, mordendo esseri umani e animali. Prosperano in ambienti umidi e ombreggiati, come boschi e erba alta. È importante sapere che scaricare una zecca nel water non la ucciderà, poiché questi animali sono in grado di sopportare temperature estremamente alte o basse – in realtà, si è scoperto che possono sopravvivere persino all’acqua bollente!

Uno dei fattori chiave che influenzano la capacità delle zecche di sopravvivere in acqua è la temperatura. Per molte zecche, l’acqua fredda che scorre nei water domestici può essere letale. Rallenteranno il loro metabolismo e diventeranno più suscettibili alla disidratazione, il che probabilmente causerà la loro morte se lo shock del freddo non le elimina completamente.

Nonostante ciò, le zecche possono in realtà sopravvivere a uno scarico nel water. Sono animali estremamente resistenti e possono persino riemergere vive anche se si tenta di annegare.

Per tenere lontane le zecche e altri insetti dalla propria casa, è importante mantenere porte e finestre chiuse quando non in uso, installare zanzariere, rimuovere regolarmente detriti all’interno e all’esterno dell’abitazione, applicare repellenti per insetti e, se necessario, rivolgersi a un disinfestatore professionista.