Ecco cosa bolle in pentola per Helena e Javier dopo il Grande Fratello: Una celebrazione da non perdere

A meno di una settimana dalla finale del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, Helena Prestes è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. La giovane, che ha chiuso il reality al secondo posto, ha condiviso la sua esperienza trascorsa nella casa, affrontando anche temi personali e la sua relazione con Javier Martinez.





Durante l’intervista, Helena ha espresso la sua gratitudine per il percorso fatto, dichiarando: “Ora sono molto grata, ho trovato anche l’amore, Javier è il mio sorriso quotidiano. Lo è stato nella casa e lo è ora. Io non posso fare a meno che amarlo. Lui è leale, determinato e mi sento protetta, inoltre mi fa anche ridere. Da quanto non lo sento? Da cinque minuti. Prima di entrare eravamo al telefono.”

La presenza di Javier in studio ha preso tutti di sorpresa. Il giovane ha colto l’occasione per esprimere il suo affetto per Helena, affermando: “Io la amo, sono innamoratissimo di lei e spero che andrà tutto benissimo. Dei figli? Vorrei diventare padre giovane e quindi mi piacerebbe.”

Helena ha rivelato che già prima della loro storia all’interno del Grande Fratello, provava un forte desiderio di avvicinarsi a Javier. Ha confessato: “Avere dei figli? Piacerebbe tanto anche a me, ne abbiamo parlato al GF, è stata una domanda che ci siamo fatti.” Tuttavia, ha anche ammesso di aver esitato nel fare il primo passo, dicendo: “Non avevo il coraggio. Non volevo fare il primo passo e poi l’ho fatto.”

In attesa di sviluppi più concreti riguardo alla possibilità di formare una famiglia, la coppia ha recentemente festeggiato un traguardo significativo: due mesi di relazione. Javier, con un post su Instagram, ha voluto sottolineare questo momento, scrivendo: “Qualcuno ha detto due mesi?” accompagnato da una foto romantica con Helena. I fan della coppia, affettuosamente soprannominata “Helevier”, continuano a sostenere la loro storia d’amore, sperando che possa evolversi in qualcosa di ancora più duraturo.

Il percorso di Helena e Javier all’interno del Grande Fratello ha catturato l’attenzione del pubblico, non solo per le dinamiche del reality, ma anche per la loro crescente intesa. I due hanno dimostrato di essere molto affiatati e di condividere una profonda connessione, che si è manifestata anche al di fuori delle telecamere.

La partecipazione a “Verissimo” ha offerto a Helena l’opportunità di riflettere su come l’esperienza nel reality abbia influenzato la sua vita. Ha parlato delle sfide affrontate e del supporto ricevuto da Javier durante il loro tempo insieme nella casa. La sua testimonianza ha messo in luce non solo l’aspetto romantico della loro relazione, ma anche la crescita personale avvenuta in questi mesi.

In un contesto in cui le storie d’amore nate in televisione possono spesso risultare effimere, Helena e Javier sembrano voler costruire una base solida per il loro futuro. La loro apertura riguardo alla possibilità di avere figli dimostra una volontà di intraprendere un percorso serio insieme.