Edoardo, concorrente di Affari tuoi, vive una partita sfortunata. Nonostante gli sforzi, torna a casa senza vincite significative

Nella puntata del programma Affari tuoi andata in onda mercoledì 19 febbraio, il concorrente Edoardo, originario della Liguria, ha vissuto un’esperienza particolarmente sfortunata. Accompagnato dalla sua compagna Diletta, il pacchista ha affrontato una serie di scelte che lo hanno portato a non vincere nulla. Gli spettatori hanno assistito a una delle partite più deludenti della stagione, con il conduttore Stefano De Martino che ha commentato la situazione con un tono di rassegnazione.





La partita di Edoardo

Durante la puntata, Edoardo ha scelto il pacco numero 9. Sin dall’inizio, la partita ha preso una piega negativa, con il concorrente che ha aperto pacchi contenenti somme elevate come 300mila euro e 5mila euro, ma anche pacchi rossi che hanno ridotto drasticamente le sue possibilità di vincita. La sua reazione è stata di profonda delusione: “Ho fatto dei danni”, ha affermato, mentre Diletta ha aperto un pacco da 100mila euro, ma la fortuna non sembrava essere dalla loro parte.

Le scelte successive non hanno migliorato la situazione. Edoardo ha continuato a eliminare pacchi rossi, mentre il Dottore Pasquale Romano ha tentato di offrire cambi, che sono stati rifiutati. La sequenza di pacchi aperti ha portato a ulteriori perdite: 200 euro, 20mila euro e una farinata, seguiti da altri pacchi che contenevano 50mila euro, 75mila euro e 10mila euro. L’offerta finale di 11mila euro è stata nuovamente respinta.

La situazione è peggiorata ulteriormente quando Edoardo ha aperto pacchi da 1 euro e 30mila euro. Alla richiesta di Stefano De Martino di cercare il pacco contenente 0 euro, il concorrente ha invece pescato quello da 200mila euro. “È finita”, ha commentato Diletta con un tono di tristezza. Anche l’ulteriore offerta di cambio è stata rifiutata, e il pacco finale ha rivelato solo 100 euro.

Nel tentativo di risollevare gli animi, Edoardo ha espresso la sua gratitudine per l’esperienza: “Ringrazio tutti, questa esperienza capita una volta, è stata bellissima. Ho condiviso tantissimo con loro, ho ricordi bellissimi che porterò per sempre nel cuore”. Ha poi aggiunto che, nonostante la sfortuna, il momento trascorso insieme era stato speciale.

Chi è Edoardo

Edoardo è un ingegnere nautico di Vezzano Ligure. Ha spiegato che la sua professione è diversa da quella di ingegnere navale, poiché si occupa di yacht e imbarcazioni da diporto. Diletta, la sua compagna, lavora come impiegata in una società multiservizi. La coppia ha raccontato a Stefano De Martino come si sono conosciuti, suscitando curiosità nel conduttore: “Ci siamo conosciuti alla festa di compleanno di amici. Ci siamo piaciuti, gli ho chiesto di andare a fare un aperitivo. Ho scelto un bar, un posto riservato”.

Diletta ha rivelato di essere rimasta spiazzata, pensando che il luogo fosse un hotel. Questo aneddoto ha strappato qualche sorriso al pubblico, mentre il Dottore ha notato una somiglianza tra Edoardo e l’ex ministro Roberto Speranza.