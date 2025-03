Eleonora Giorgi è scomparsa, il messaggio per il nipote ai figli Andrea e Paolo: «Dite a Gabriele che ora sono un angelo»

Scomparsa all’età di 65 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, Eleonora Giorgi lascia un’impronta indelebile nel cuore dei suoi cari e nel mondo dello spettacolo.





Eleonora Giorgi, attrice icona del cinema italiano, si è spenta serenamente questa mattina, lunedì 3 marzo, circondata dall’amore dei suoi figli e dai suoi affetti più cari, dopo aver lottato per due anni contro un tumore al pancreas. La sua morte segna la fine di una lunga battaglia che l’attrice ha affrontato con una forza straordinaria, sostenuta sempre dall’affetto della sua famiglia.

Eleonora Giorgi, nel corso della sua vita, ha avuto un rapporto speciale con l’amore e la famiglia. In una delle sue interviste più commoventi, raccontava con gratitudine: “Sono grata all’amore che mi ha dato due figli, ho amato tutti gli uomini che ho avuto, in realtà pochi, ma Angelo (Rizzoli ndr) e Massimo (Ciavarro ndr) mi hanno dato loro il senso vero di tutto.” Queste parole di gratitudine e affetto per le persone più importanti della sua vita sono rimaste nel cuore di tutti.

Nonostante la sua malattia, Eleonora Giorgi ha sempre mostrato una forza incredibile, affrontando il percorso doloroso con determinazione. Intervistata nel 2022, aveva dichiarato che, sebbene la malattia fosse avanzata, non si arrendeva, sperando in un miracolo. La sua mentalità fatalista e la consapevolezza di un “ordine superiore delle cose” l’hanno aiutata a restare serena anche nei momenti più difficili. La forza dell’amore dei suoi figli, Andrea e Paolo, è stata una delle sue principali fonti di forza durante questa battaglia.

I suoi due figli, Andrea e Paolo, nati rispettivamente dal matrimonio con Angelo Rizzoli e dalla relazione con Massimo Ciavarro, sono stati al suo fianco, dimostrando un affetto e una vicinanza che Eleonora ha sempre apprezzato profondamente. Andrea, nato nel 1980, è diventato produttore cinematografico, mentre Paolo, nato nel 1991, ha intrapreso una carriera televisiva, divenendo noto per la sua partecipazione a programmi come Pechino Express e Grande Fratello VIP.

L’attrice ha sempre mostrato un legame forte con i suoi figli, specialmente durante i periodi difficili della sua vita. Nonostante la malattia, ha continuato a essere una madre presente e affettuosa. In uno dei suoi ultimi racconti, Eleonora ha descritto un momento speciale di San Valentino, quando sua nuora, Clizia Incorvaia, insieme al suo nipotino Gabriele, è venuta a trovarla in clinica, portando un po’ di gioia e leggerezza in un momento tanto delicato.

Eleonora Giorgi ha anche vissuto momenti significativi durante i matrimoni dei suoi figli. Alla cerimonia di Andrea Rizzoli con Serena Meriggioli nel maggio scorso, Eleonora era raggiante, accompagnando il figlio all’altare con grande emozione. Qualche mese dopo, ha vissuto un altro momento di commozione durante il matrimonio di Paolo con Clizia Incorvaia, che ha scelto una località in Toscana, proprio quella che ha visto nascere la storia d’amore tra Eleonora e Massimo Ciavarro.

La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile, ma Eleonora Giorgi rimarrà nei cuori di tutti coloro che l’hanno amata per la sua forza, umanità e il suo spirito di resilienza. La sua famiglia, che è stata il suo faro durante tutto il percorso, continuerà a portare avanti il suo ricordo e l’eredità di una donna straordinaria che ha vissuto nell’amore e nella grande bellezza della vita.