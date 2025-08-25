Elettra Lamborghini: “Ho perso peso e faccio la mia figura, ecco come ci sono riuscita”





Negli ultimi anni Elettra Lamborghini è stata spesso al centro di giudizi e commenti, non solo per la sua carriera musicale e televisiva, ma anche per il suo aspetto fisico. La cantante, 31 anni, ha raccontato di aver vissuto sulla propria pelle il peso dei pregiudizi legati al cognome, con l’accusa di avere trovato spazio nello spettacolo solo per le origini familiari. Oggi, invece, le critiche si concentrano soprattutto sulla sua forma fisica: c’è chi la ritiene troppo magra dopo il dimagrimento e chi invece sostiene che stia meglio adesso.





La diretta interessata, che sarà presto impegnata in diversi progetti televisivi, non si lascia condizionare. In una recente intervista a Repubblica, ha dichiarato: “Me ne sono fregata. Per la gente prima ero grassa, adesso troppo magra”. Un modo diretto per chiarire che le opinioni altrui non hanno alcun peso sulle sue scelte personali.

La cantante sarà protagonista non solo come giurata di Italia’s Got Talent, ma anche come conduttrice di due programmi Rai: Boss in incognito e The Unknown – Fino all’ultimo bivio. Un percorso professionale che procede parallelamente alla trasformazione personale che ha deciso di intraprendere negli ultimi anni.

Quando le è stato chiesto come sia riuscita a perdere peso, la risposta è stata netta: “Come ho fatto? Nell’unico modo: ho chiuso la bocca. E mi sono allenata”. Nessuna scorciatoia o trattamento particolare, ma semplicemente un percorso di alimentazione controllata e attività fisica costante durato un anno e mezzo.

Il dimagrimento, ha sottolineato la cantante, non è stato frutto di una ricerca ossessiva di perfezione estetica, ma di un bisogno personale di ritrovare energia e benessere. “Sto bene”, ha ribadito, spiegando che il suo obiettivo era prendersi cura di se stessa senza inseguire un modello imposto dall’esterno.

In passato Elettra Lamborghini aveva già parlato apertamente delle proprie fragilità. Si era affidata a una psicologa per affrontare insicurezze personali, definendo quella scelta come una delle più importanti della sua vita. Anche in quell’occasione aveva voluto sottolineare che il benessere passa prima di tutto dalla salute mentale e dal prendersi cura di sé.

Oggi, dopo aver intrapreso un percorso di allenamenti regolari e disciplina alimentare, la cantante afferma con orgoglio di sentirsi in forma: “Faccio la mia porca figura”, ha detto sorridendo. Una dichiarazione che, al di là delle critiche ricevute, dimostra la volontà di vivere con maggiore leggerezza la questione estetica, ponendo invece al centro la serenità personale.

Il cambiamento di Elettra Lamborghini è stato accolto con reazioni contrastanti. Da una parte i fan che la sostengono e apprezzano il suo impegno nel migliorarsi, dall’altra chi continua a giudicare il suo aspetto. Lei stessa ha riconosciuto che spesso dietro certi commenti c’è semplicemente invidia: “Molte persone rosicano vedendo la mia trasformazione”.

Il percorso raccontato dalla cantante mette in evidenza come le critiche possano mutare nel tempo, ma restino una costante per i personaggi pubblici. In questo caso, la sua scelta è stata quella di non farsi condizionare, puntando invece sul proprio equilibrio e sulla cura di sé.

La vicenda di Elettra Lamborghini riporta l’attenzione anche sul tema del body shaming e della pressione sociale legata all’immagine. Una pressione che colpisce in particolare le figure pubbliche, sottoposte a giudizi continui e spesso opposti. Le sue parole, tuttavia, segnano una presa di posizione chiara: la libertà di scegliere per sé stessa e la consapevolezza che il benessere personale non può essere stabilito dagli altri.

Con nuovi impegni televisivi in arrivo e una carriera artistica in continua evoluzione, la cantante affronta questa fase con rinnovata energia. E nonostante le polemiche, la sua risposta resta semplice e diretta: “Sto bene”.



