Elisa, 43 anni, ricoverata per problemi respiratori: muore in pochi giorni, avviati accertamenti

La tragica notizia della morte di Elisa Trevisi, una nota professionista di Treviso, ha scosso la comunità locale. Elisa, 43 anni, era stata ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello a causa di una crisi respiratoria provocata da una bronchite. Tuttavia, le sue condizioni si sono rapidamente deteriorate, costringendo i medici a trasferirla all’ospedale di Padova. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, Elisa è deceduta in pochi giorni.





Elisa Trevisi era un’importante figura nel settore dell’amministrazione condominiale e dell’intermediazione immobiliare. Nel 2007 aveva fondato la sua agenzia, guadagnandosi la stima e il rispetto di clienti e colleghi. La sua presenza sui social media le permetteva di promuovere efficacemente il suo lavoro, rendendola una professionista ben conosciuta in città. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, suscitando grande tristezza tra coloro che la conoscevano.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in particolare da La Tribuna di Treviso, Elisa si era recata all’ospedale Ca’ Foncello per affrontare i suoi problemi respiratori. I medici, dopo aver valutato la gravità della situazione, hanno deciso di trasferirla a Padova per il trattamento di una bronchite acuta. Tuttavia, il suo stato di salute è peggiorato drasticamente, portando a un epilogo tragico. I sanitari dell’ospedale di Padova hanno scoperto un serio problema cardiaco che ha causato il decesso di Elisa.

Amici e colleghi di Elisa hanno descritto la sua passione per il lavoro: “Amava il suo lavoro, conosceva molto bene il mercato immobiliare ed era sempre alla ricerca di case e appartamenti per i suoi clienti”. La sua dedizione e il suo impegno erano evidenti in ogni aspetto della sua professione, rendendola una figura rispettata e ammirata nel suo campo.

In seguito alla morte di Elisa, l’azienda ospedaliera ha avviato una serie di accertamenti clinici per comprendere meglio le circostanze che hanno portato al suo decesso. Questi accertamenti saranno fondamentali per stabilire la data dei funerali e per fare chiarezza su quanto accaduto durante il suo ricovero. La comunità di Treviso attende con ansia ulteriori dettagli su questa tragica vicenda.

La scomparsa di Elisa Trevisi ha colpito profondamente non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche i molti clienti che avevano avuto il piacere di lavorare con lei. La sua professionalità e il suo approccio umano nel trattare con i clienti l’avevano resa una figura di riferimento nel settore immobiliare. La sua morte rappresenta una grande perdita per la comunità locale, che piange la scomparsa di una persona così amata e stimata.