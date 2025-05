Elisabetta Franchi investe un ciclista e condivide tutto su Instagram: “Il mio lunedì”. Scoppia la polemica

Un nuovo episodio controverso coinvolge Elisabetta Franchi, celebre stilista di Bologna e volto del marchio Betty Blue. Durante il fine settimana, nei pressi dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, la stilista è stata protagonista di un incidente stradale che ha visto come vittima un ciclista. L’episodio, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi, è stato raccontato dalla stessa Franchi attraverso una serie di post e video pubblicati sul suo profilo Instagram, scatenando un acceso dibattito sull’opportunità di condividere episodi delicati sui social media.





La stilista ha documentato l’accaduto pubblicando immagini e video, tra cui una foto del ciclista ferito su una barella e dell’ambulanza intervenuta sul posto. Nei suoi post, Franchi ha scritto: “Tutto è bene ciò che finisce bene. Mi dispiace molto. È la prima volta. Mi dispiace tanto”. In un’altra storia, ha aggiunto: “Non l’ho proprio visto. Ma almeno non si è fatto male. Il mio lunedì”. Tuttavia, per il ciclista coinvolto, il lunedì deve essere stato decisamente più complicato.

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere. Molti utenti hanno criticato il tono e il contenuto delle pubblicazioni della stilista, giudicandoli inappropriati rispetto alla gravità della situazione. Successivamente, in altri video pubblicati sempre su Instagram, Elisabetta Franchi, seduta sul sedile del passeggero della sua auto, è tornata sull’episodio riflettendo sull’incidente e condividendo considerazioni personali: “Ieri ho investito un ciclista, non mi era mai successo. Sta bene. Io amo le macchine sportive, le compro, mi piace guidarle. Ora mi sta arrivando una macchina bellissima, una Dallara, ma dove le posso guidare? In autostrada no, perché mi fanno la multa. Se vado dal mio coach, c’è il ciclista che ti arriva lì davanti. Ma gliel’ho detto: sarei voluta essere al tuo posto”.

Poco dopo, la stilista ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni del ciclista, rassicurando tutti sul fatto che fosse stato dimesso dall’ospedale con solo alcune escoriazioni e nessuna frattura: “Ho sentito il ciclista, è stato dimesso, escoriazioni, niente di rotto. Inizio a respirare”.

Nonostante il sollievo per l’assenza di gravi conseguenze fisiche, il comportamento della stilista è stato oggetto di critiche. Molti hanno accusato Franchi di superficialità e di utilizzare un momento così delicato per attirare attenzione su di sé attraverso i social media.

Non è la prima volta che Elisabetta Franchi si trova al centro di polemiche mediatiche. Nel 2022 aveva suscitato scalpore per alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista in cui aveva affermato di preferire l’assunzione di donne sopra i 40 anni nella sua azienda: “Se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano far figli, li hanno già fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello e quindi diciamo che io le prendo che hanno fatto tutti i quattro giri di boa, quindi sono lì belle tranquille con me al mio fianco e lavorano h24, questo è importante”.

Queste affermazioni avevano portato a una denuncia e alla successiva condanna da parte del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva riconosciuto il carattere discriminatorio delle parole della stilista. La società Betty Blue era stata condannata a pagare 5mila euro come risarcimento a favore di un’associazione contro le discriminazioni che aveva presentato ricorso. Inoltre, il giudice aveva ordinato alla società di promuovere iniziative per contrastare i pregiudizi legati all’età, al genere e agli impegni familiari durante le fasi di selezione del personale.

Questo nuovo episodio legato all’incidente stradale rischia ora di alimentare ulteriormente le critiche nei confronti della stilista bolognese, già nota per le sue dichiarazioni controverse e le polemiche che ne sono derivate.