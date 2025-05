Elisabetta Gregoraci esclusa da Battiti per lasciare il posto a Ilary Blasi: “Sono ferita, mi commuovo ancora”

A un anno di distanza dal cambio di conduzione di Battiti Live, che ha visto Elisabetta Gregoraci cedere il posto a Ilary Blasi, la conduttrice ha parlato della sua uscita dal programma, precedentemente trasmesso su Italia1 e ora su Canale5. Durante un’intervista nel podcast YouTube Non lo faccio per moda, condotto da Giulia Salemi, con cui ha avuto modo di discutere anche della loro passata rivalità legata al comune rapporto con Pierpaolo Pretelli, la Gregoraci ha espresso i suoi sentimenti riguardo alla mancata riconferma alla guida di Battiti.





La Gregoraci ha descritto il suo distacco dal programma come una perdita significativa: “Perché sono rimasta male? Perché Battiti per me era una famiglia, l’ho condotto per 7 anni. Non ho perso il programma, per me non è mai stato solo quello. L’ho vissuto come un distacco, con grande dispiacere dal punto di vista umano. Ancora oggi mi commuovo. Poi la famiglia di Battiti rimane, per carità, siamo sempre in contatto”. Ha sottolineato che la decisione di Mediaset di apportare cambiamenti significativi al programma, inclusa la rete di trasmissione, è stata una scelta aziendale: “È stata una scelta aziendale. È cambiato tutto, non sono cambiata solo io. È stato un cambiamento deciso dall’azienda ma mi ha ferito”. Ha concluso riferendosi alla Blasi, senza menzionarla direttamente: “Non ce l’ho con chi ha poi preso in mano il programma però era un fatto affettivo. Anche Made in Sud l’ho fatto per 13 anni ed era una famiglia, ma Battiti lo era ancora di più”.

In occasione del podcast, Gregoraci e Salemi hanno affrontato il tema delle tensioni sorte tra loro dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020. La rivalità tra le due è stata alimentata dal legame che entrambe hanno avuto con Pierpaolo Pretelli. Gregoraci ha ricordato: “Se c’è una cosa che mi dispiace? Sei arrivata durante il GF, mi è dispiaciuto non aver avuto la possibilità di salutarlo. Tu eri furiosa di quella cosa, non abbiamo mai fatto un aperitivo o una cena. Hai bloccato tutte le pagine”. Salemi ha risposto: “Tu non ci hai mai scritto, però. Se hai piacere, possiamo recuperare”.

Questa conversazione ha permesso alle due di chiarire alcuni malintesi e aprire la porta a un possibile futuro dialogo. Nonostante le divergenze passate, entrambe hanno mostrato disponibilità a superare le incomprensioni e a guardare avanti.

La vicenda della sostituzione di Elisabetta Gregoraci alla conduzione di Battiti Live rappresenta un esempio delle dinamiche interne al mondo televisivo, dove le decisioni aziendali possono avere un impatto profondo sui professionisti coinvolti. La sua testimonianza mette in luce quanto il legame emotivo con un progetto possa influenzare la percezione dei cambiamenti lavorativi.

D’altra parte, il confronto con Giulia Salemi evidenzia come le relazioni personali possano essere complesse e influenzate da fattori esterni, come la partecipazione a reality show. Tuttavia, entrambe le protagoniste sembrano intenzionate a lasciarsi alle spalle i dissapori e a costruire un rapporto più sereno.