Elly Schlein apre alla festa di FdI, ma chiede il confronto con Meloni: una mossa che può costarle caro





La Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è stata invitata a partecipare ad Atreju, l’evento organizzato da Fratelli d’Italia che si terrà a Castel Sant’Angelo, a Roma, dal 6 al 14 dicembre. Tale informazione è stata confermata da fonti del partito.





La leader del PD, che in precedenza aveva declinato l’invito, ha manifestato la propria disponibilità a confermare la partecipazione, a condizione che venga previsto un confronto con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Se la proposta è condivisa da tutti, considerando che stiamo invitando tutti i leader dell’opposizione e che la maggior parte ha già accettato, sottoporrò questa richiesta a Giorgia Meloni e sarà lei a decidere. Il nostro unico obiettivo è evitare di mancare di rispetto agli altri leader dei partiti di opposizione che hanno manifestato disponibilità senza porre alcuna condizione”, ha dichiarato Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dell’organizzazione dell’evento.

La condizione posta dalla Segretaria Schlein appare come un’indicazione chiara della strategia adottata, volta ad ottenere un “riconoscimento formale” da parte della Presidente del Consiglio come leader dell’opposizione. Più che un confronto con la Meloni, sul palco romano di Fratelli d’Italia, Elly Schlein cercherebbe di acquisire un vantaggio strategico significativo rispetto a coloro che aspirano a competere con lei all’interno del PD e del campo largo. Tra questi, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che, nonostante la recente elezione di Roberto Fico a Presidente della Campania, non ha ottenuto risultati particolarmente positivi dalle ultime elezioni regionali.

Inoltre, in un futuro prossimo, Silvia Salis, ambiziosa e dinamica Sindaca di Genova, che fin dal giorno successivo alla sua elezione ha iniziato a considerare la possibilità di candidarsi come Presidente del Consiglio del centrosinistra, rappresenta un’ulteriore potenziale concorrente.

Esiste il rischio che una performance negativa contro la Meloni, che si presenta in un contesto a lei favorevole e che, per esperienza e qualità personali, parte in netto vantaggio sul piano dialettico, possa ribaltare la situazione: da trampolino di lancio a salto nel vuoto.



