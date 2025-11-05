Elly Schlein festeggia come se avesse vinto lei! Incredibile, annuncia la vittoria del pazzo di New York come una del PD





La recente elezione di Zohran Mamdani a sindaco di New York ha portato a una celebrazione tra i sostenitori della sinistra, con il Partito Democratico che esprime la sua soddisfazione per il risultato. Elly Schlein, segretaria del PD, ha sottolineato l’importanza di questa vittoria, affermando: “Splendida vittoria di Zohran Mamdani a New York! Con un messaggio chiaro contro il caro vita: per una città che tutte e tutti si possano permettere.”





Mamdani, 34 anni, ha trionfato con una campagna elettorale che ha coinvolto oltre centomila volontari, affrontando avversari finanziati da milionari e una campagna denigratoria orchestrata dal presidente Donald Trump. La leader dei democratici ha continuato: “La sinistra torna a vincere con parole e programmi chiari su stipendi dignitosi, sanità davvero universale, sul diritto alla casa, sui trasporti e i nidi gratis per chi non ce la fa.”

Nonostante il trionfo negli Stati Uniti, Schlein ha notato che in Italia la coalizione di centrodestra, guidata da Giorgia Meloni, continua a guadagnare consensi, evidenziando una disparità tra le due situazioni politiche.

Zohran Mamdani, il nuovo sindaco, ha ottenuto il 50% dei voti, superando Andrew Cuomo, ex governatore sostenuto da Trump ed Elon Musk. Nel suo discorso di vittoria, Mamdani ha dichiarato: “Amici miei, abbiamo rovesciato una dinastia politica. Auguro ad Andrew Cuomo solo il meglio nella vita privata, ma lasciamo che questa sera sia l’ultima volta che pronuncio il suo nome mentre voltiamo pagina su una politica che abbandona i molti e risponde solo ai pochi.”

La sua campagna si è concentrata su problematiche cruciali per i cittadini di New York, come la questione della casa, in una città dove i costi abitativi sono alle stelle. Mamdani ha promesso di bloccare gli affitti, creare nuove abitazioni a prezzi accessibili e rendere i mezzi di trasporto gratuiti. Questa vittoria ha già sollevato preoccupazioni tra gli agenti immobiliari, timorosi che le sue politiche possano innescare un esodo di massa dalla città.

Al suo fianco, la moglie Rama Duwaji ha seguito la campagna da vicino, contribuendo senza mai oscurare il marito. Conosciuta nel mondo dell’arte, Rama ha ideato la grafica per la campagna “Zohran for New York City”. Ha studiato belle arti a Dubai, è cresciuta a Dallas e si è trasferita a New York, dove ha guadagnato notorietà per le sue illustrazioni e ceramiche, affrontando temi come migrazione, antimilitarismo e diritti delle donne.

Rama Duwaji ha un profilo Instagram con 266 mila follower, dove condivide le sue opere in bianco e nero e messaggi di sensibilizzazione su questioni sociali. La coppia si è incontrata nel 2021 tramite un’app di incontri, mentre Mamdani era già membro dell’Assemblea di Stato di New York. La loro relazione è culminata in un matrimonio lo scorso febbraio.

La vittoria di Mamdani rappresenta un cambiamento significativo nella politica di New York, segnando un’opportunità per un nuovo approccio alle sfide che la città deve affrontare. Con un programma focalizzato su questioni sociali e un forte sostegno popolare, il nuovo sindaco ha già attirato l’attenzione sia a livello locale che nazionale.

L’elezione di Zohran Mamdani è vista come un segnale di speranza per molti cittadini, che cercano una leadership in grado di affrontare le disuguaglianze e migliorare le condizioni di vita nella metropoli. Mentre il nuovo sindaco si prepara a mettere in atto le sue promesse, il mondo politico attende con interesse le sue prossime mosse. Il futuro di New York potrebbe essere influenzato in modo significativo dalle politiche che Mamdani intende implementare, e la sua amministrazione avrà il compito di dimostrare che il cambiamento è possibile.



