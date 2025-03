Elodie a Verissimo: “Con Andrea Iannone è stato amore a prima vista. Il mio lavoro? Non è essenziale per la mia felicità”

Ospite nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, la cantante Elodie ha condiviso le sue riflessioni sulla carriera e sulla vita privata. Nella puntata di domenica 9 marzo, Elodie ha dichiarato: “Prima ero spaventata dall’esposizione, ora cerco di prendere al volo tutte le opportunità.” La cantante, che ha recentemente recitato nel film “Gioco Pericoloso”, in uscita il 13 marzo, si è mostrata grata per il suo percorso professionale, pur affermando che potrebbe vivere anche senza la musica: “È un momento di crescita, anche grazie al pubblico e alla gente che mi dà la possibilità di lavorare, ma potrei vivere anche senza. Io vivo di cose semplici.”





In un momento di grande successo musicale, Elodie ha sottolineato come stia finalmente realizzando il sogno che aveva da bambina. Ha spiegato: “Non avrei mai immaginato di uscire e avere la forza, ho sempre avuto l’idea di valere veramente poco, invece devi credere tu per primo in te stesso.” La cantante ha ammesso di non considerarsi una virtuosa, ma ha imparato a valorizzare ciò che ha: “Non sono mai stata una cantante virtuosa, invece devi apprezzare quello che hai e ho cercato di portarlo al massimo e ora mi piace.”

Riflettendo sulle sue origini, Elodie ha parlato del suo quartiere, Quartaccio, un’area difficile ma che le ha insegnato importanti valori. Ha affermato: “Oggi la verità è l’unica cosa veramente importante, il mio quartiere mi ha insegnato anche questo e sono orgogliosa delle mie origini umili, delle persone che mi hanno cresciuta, delle mie amiche che sono donne forti, che hanno sfidato la vita, sono le mie persone preferite al mondo insieme alla mia famiglia.”

Nonostante il successo, Elodie ha ribadito l’importanza delle piccole gioie quotidiane. Ha raccontato: “Io vivo di cose semplici, potrei vivere anche senza il mio lavoro, sto bene con poco. Oggi mi sono svegliata, ho fatto una passeggiata, ho comprato due tulipani e sono tornata a casa felice. Le cose semplici, per me, sono le cose importanti. Oggi, dopo anni di fatica, mi guardo con più amore.”

Riguardo alla sua relazione con Andrea Iannone, che dura da quasi tre anni, Elodie ha descritto il loro amore come un colpo di fulmine. Ha spiegato: “Con Andrea è stato un colpo di fulmine, io di solito ci metto un po’ per capire le persone, ma quella con lui è la storia della mia vita. Era un momento in cui non volevo una relazione, ma ho subito capito che essere umano fosse e volevo renderlo felice.”

La cantante ha evidenziato come la loro relazione sia caratterizzata da una profonda comprensione reciproca. Ha dichiarato: “Lui fa lo stesso con me, ci siamo capiti, abbiamo delle fragilità in comune, ma anche delle forze e io sono orgogliosa della sua capacità di sostenere il dolore. Riesce comunque a essere solare, gioioso. Ci amiamo molto, siamo una grande squadra. Ci supportiamo a vicenda ed è una relazione matura, adulta, fatta di comprensione, di abbracci e di amore.”

Concludendo la sua intervista, Elodie ha ribadito la sua gratitudine verso il pubblico e la sua determinazione a continuare a crescere sia come artista che come persona. La sua storia rappresenta un esempio di resilienza e autenticità, elementi che la cantante ha saputo trasmettere attraverso la sua musica e le sue esperienze personali.