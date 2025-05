Elon Musk e il presunto piano segreto per avere 5.000 figli: rivelazioni scioccanti da messaggi trapelati

Secondo alcuni messaggi trapelati, Elon Musk avrebbe pianificato di avere migliaia di figli per combattere il calo demografico globale.





Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, torna al centro dell’attenzione per un presunto progetto personale definito da alcuni “sconcertante” e da altri “visionario”. Secondo una serie di messaggi trapelati recentemente, il miliardario avrebbe ideato un “piano segreto” per concepire fino a 5.000 figli, un’idea che avrebbe condiviso in conversazioni private con la nota influencer Ashley St Clair.

La notizia ha immediatamente generato scalpore a livello internazionale, non solo per le dimensioni del progetto, ma anche per le implicazioni etiche e sociali che comporterebbe.

Un’ossessione per il calo demografico

Musk ha più volte espresso pubblicamente la sua preoccupazione per il calo delle nascite, definendo il fenomeno come “una minaccia maggiore del cambiamento climatico”. In diverse occasioni, ha sottolineato che “senza abbastanza persone, la civiltà crollerà”, sottolineando la necessità di invertire questa tendenza.

Attualmente Musk ha già 14 figli con quattro donne diverse, tra cui la musicista Grimes e la dirigente di Neuralink Shivon Zilis, con la quale ha avuto due gemelli tramite fecondazione assistita.

I messaggi trapelati: “Livello legione prima dell’apocalisse”

Secondo quanto riportato da fonti anonime, i messaggi privati sarebbero stati scambiati con Ashley St Clair, una figura vicina all’ambiente MAGA e oggi coinvolta in una causa di paternità contro Musk. In queste conversazioni, il fondatore di X (ex Twitter) avrebbe parlato del desiderio di raggiungere un “livello legione” — termine che in epoca romana indicava un’unità militare composta da circa 5.000 soldati — “prima dell’apocalisse”.

Inoltre, Musk avrebbe ipotizzato l’utilizzo sistematico di madri surrogate per rendere “scalabile” il processo riproduttivo, incoraggiando la stessa St Clair ad avere “almeno dieci dei suoi figli”. Non è chiaro se le proposte fossero fatte in modo ironico, iperbolico o come parte di un piano concreto, ma i messaggi hanno comunque sollevato interrogativi importanti.

L’influencer denuncia: “Voglio chiarezza”

La situazione si è ulteriormente complicata quando Ashley St Clair ha presentato una causa legale di paternità, chiedendo un riconoscimento ufficiale per il bambino che sostiene essere figlio di Musk. La donna, che vanta centinaia di migliaia di follower sui social, non ha rilasciato commenti diretti sulle conversazioni trapelate, ma fonti vicine riferiscono che sarebbe “determinata a fare emergere la verità”.

Secondo gli esperti legali, la causa potrebbe avere ramificazioni molto più ampie rispetto a una normale disputa di paternità, aprendo la porta a discussioni pubbliche sul concetto di riproduzione volontaria su larga scala.

Una visione estrema o un piano concreto?

L’idea di concepire 5.000 figli può sembrare surreale, ma non sorprende chi conosce la visione non convenzionale di Elon Musk. L’imprenditore ha spesso affrontato tematiche globali con approcci radicali: dalla colonizzazione di Marte alla creazione di chip cerebrali, passando per il rilancio della natalità come missione personale.

Secondo alcuni analisti, questa nuova rivelazione “potrebbe essere una provocazione ideologica, più che un progetto esecutivo”, mentre altri temono che possa essere “il primo passo verso una nuova frontiera etica e demografica”. Il dibattito, intanto, continua ad accendersi online, con pareri fortemente polarizzati.