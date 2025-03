Emanuele Filiberto di Savoia svela tutto: “Io e Clotilde separati da anni, ora c’è un nuovo amore nella mia vita”

Emanuele Filiberto di Savoia ha confermato la sua separazione da Clotilde Courau, un annuncio che è giunto attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il principe, nipote di Umberto II, ha spiegato che la decisione di separarsi è stata presa quattro anni fa, dopo oltre venti anni di matrimonio e due figlie, Vittoria e Luisa. “Siamo separati da quattro anni, ma andiamo molto d’accordo, la stimo e le voglio bene”, ha dichiarato Emanuele Filiberto, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco e del benessere delle loro figlie.





La coppia, che si era sposata nel 2003 in una cerimonia romantica a Roma, ha mantenuto un buon rapporto per il bene delle figlie, che attualmente hanno rispettivamente 21 e 18 anni. Emanuele ha affermato: “Andiamo molto d’accordo, la stimo e le voglio bene e sarà sempre la madre delle mie figlie, che sono strepitose”. Questo legame è stato ulteriormente facilitato dalla loro decisione di mantenere una comunicazione aperta e rispettosa.

Negli ultimi anni, Emanuele Filiberto e Clotilde hanno vissuto una relazione a distanza a causa dei loro impegni professionali. Clotilde lavora come attrice e risiede a Parigi, mentre Emanuele si è dedicato all’imprenditoria e vive a Montecarlo. In un’intervista precedente, Emanuele aveva dichiarato: “Ci vogliamo un bene dell’anima, ma viviamo separati”.

Riguardo alla sua vita attuale, Emanuele Filiberto ha parlato della sua nuova compagna, Adriana Abascal, con la quale ha affermato di essere “molto felice”. Adriana, 54 anni e vincitrice di Miss Messico nel 1988, è anche imprenditrice e fondatrice di un brand di moda chiamato Skorpios. Quando gli è stata posta la domanda se potesse considerare Adriana come la sua compagna, Emanuele ha risposto: “Può scrivere che sono molto felice. Quando le storie finiscono, bisogna andare avanti rispettando le persone che ami”.

La presenza di Adriana nella vita di Emanuele è stata notata da molti, con i due avvistati insieme in diverse occasioni pubbliche, incluso il recente Carnevale, dove hanno partecipato al Ballo de Doge indossando costumi mascherati. Emanuele ha espresso il desiderio che le sue figlie comprendano l’importanza della felicità in una relazione: “Credo che le mie bambine, oggi, sappiano che è importante che il padre sia felice e abbia trovato una persona con la quale sta bene”.

La separazione tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau ha suscitato interesse tra i media e il pubblico, in particolare per la modalità con cui è stata gestita. Entrambi hanno dimostrato di essere in grado di mantenere un rapporto civile, nonostante la fine della loro unione. Questo approccio riflette una maturità e una responsabilità nei confronti delle loro figlie, che continuano a essere al centro delle loro priorità.