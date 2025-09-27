Emma Marrone saluta il nonno Leandro con un messaggio che commuove: un pensiero speciale anche per suo papà





È un momento di grande tristezza per Emma Marrone, che ha recentemente dato l’addio al nonno Leandro. La cantante ha condiviso sui social una foto in bianco e nero che ritrae il nonno mentre è seduto a tavola, accompagnata da un messaggio toccante rivolto a lui e al padre Rosario, scomparso nel 2022. “Ciao nonno Leandro. Salutami Papà”, ha scritto Emma, esprimendo così il suo affetto e la sua nostalgia.





La famiglia ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale nella vita di Emma, che ha più volte sottolineato l’importanza di trascorrere del tempo con i propri cari lontano dai riflettori. Questi momenti di intimità e condivisione sono stati particolarmente significativi per la cantante, soprattutto dopo la perdita del padre, un evento che ha profondamente segnato la sua esistenza.

La morte di Rosario ha avuto un impatto devastante su Emma, che ha affrontato la malattia del padre in prima persona. In diverse interviste, ha parlato apertamente delle difficoltà e del dolore che ha vissuto in quel periodo. Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, Passa dal Basement, Emma ha condiviso le sue sensazioni, dicendo: “Mi sono resa conto che non è che avevo paura di morire: avevo paura di vivere”. Queste parole riflettono la profondità della sua esperienza e il modo in cui la perdita ha cambiato la sua prospettiva sulla vita.

In un passaggio successivo dell’intervista, Emma ha approfondito ulteriormente le sue emozioni, affermando: “La vita reale mi ha fatto capire che i problemi veri sono altri. In maniera molto cinica o molto reale e cruda, quello che è successo, la morte di mio padre, mi ha talmente devastata, mi ha talmente lasciata col cu*o per terra, spaventata in mezzo al mondo, che adesso, per assurdo, non ho più paura di niente. Cioè, non mi tocca niente. Non ho più paura delle cose della vita, delle persone, di quello che dicono, di quello che pensano. Perché niente può più scalfire il mio cuore”.

Questa riflessione mette in luce come la perdita abbia trasformato non solo il suo modo di affrontare la vita, ma anche la sua visione delle relazioni interpersonali e delle sfide quotidiane. La forza e la resilienza che Emma ha dimostrato sono emblematiche della sua personalità, e il suo messaggio di addio al nonno è un ulteriore segno del legame profondo che ha con la sua famiglia.

La foto condivisa sui social rappresenta non solo un ricordo, ma anche un tributo all’importanza della famiglia nella vita di Emma. In un’epoca in cui le celebrità spesso si trovano sotto i riflettori e devono affrontare la pressione del pubblico, Emma riesce a mantenere un forte legame con le sue radici, ricordando a tutti quanto siano preziosi i momenti trascorsi con i propri cari.

La scomparsa di Leandro segna un altro capitolo di dolore nella vita di Emma, che continua a confrontarsi con le perdite e le sfide che la vita le presenta. Tuttavia, la sua capacità di esprimere il suo dolore e la sua vulnerabilità attraverso la musica e i social media le consente di connettersi con i fan e di ricevere supporto in un momento così difficile.



