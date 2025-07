Emma Muscat, ex di Amici, ha annunciato di essere incinta del primo figlio. Con un video su Instagram ha svelato il sesso del bebè: sarà una bambina

Emma Muscat ha condiviso con i suoi follower una notizia emozionante: è in dolce attesa del suo primo figlio. La cantante, conosciuta per la sua partecipazione ad “Amici”, ha annunciato la gravidanza lo scorso marzo e ha recentemente rivelato il sesso del bambino attraverso un video pubblicato su Instagram. La futura mamma e il compagno, Kurt Galea, aspettano una bambina.





La cantante maltese ha scelto un modo originale per condividere la lieta notizia. Nel video, si vede una scatola con la scritta “boy or girl?” dalla quale escono palloncini rosa, simbolo che presto arriverà una femminuccia. Nella didascalia che accompagna il video, Emma Muscat ha scritto: “Non ce la facevamo più a tenere il segreto! Sta per arrivare la nostra piccola principessa”. Il video mostra la coppia emozionata ed entusiasta, con Emma che mostra il pancione accanto al fidanzato.

La notizia della gravidanza era stata annunciata dalla cantante qualche mese fa durante un’intervista. In quell’occasione, aveva dichiarato: “La mia vita sta per cambiare per sempre”. Ospite del programma televisivo “Verissimo” lo scorso marzo, Emma Muscat aveva rivelato di conoscere già il sesso del bambino, ma aveva deciso di aspettare prima di condividerlo con il pubblico: “Vogliamo svelarlo più avanti”, aveva detto.

La relazione di Emma Muscat con Kurt Galea è iniziata nel 2019, dopo la fine della sua storia con il rapper Biondo, conosciuto durante l’esperienza ad “Amici”. Il loro incontro è avvenuto in un beach club a Malta, e da allora i due non si sono più separati. La cantante ha raccontato che è stato amore a prima vista e che entrambi hanno subito capito di essere fatti l’uno per l’altra.

A differenza della sua precedente relazione, molto esposta mediaticamente, Emma Muscat ha scelto di mantenere privata la sua storia con Kurt Galea. In un’intervista, aveva spiegato: “In passato ho avuto una relazione pubblica, avevo condiviso tutto. Questa volta ho trovato un amore speciale e non volevo che venisse rovinato dalle aspettative o dai commenti. A volte è bello tenersi qualcosa per sé e proteggerlo”. La coppia convive dallo scorso anno e si prepara ora a diventare genitori.

Il compagno di Emma, Kurt Galea, non fa parte del mondo dello spettacolo, ma sembra aver conquistato il cuore della cantante con la sua semplicità e il loro legame speciale. Emma Muscat lo descrive come l’uomo della sua vita e ha dichiarato: “Sin da quando ci siamo conosciuti, abbiamo subito detto di essere fatti l’uno per l’altra”.

L’annuncio della gravidanza e del sesso del nascituro ha suscitato grande entusiasmo tra i fan della cantante, che hanno riempito i suoi post di messaggi di auguri e congratulazioni. Emma Muscat, che negli ultimi anni si è dedicata alla sua carriera musicale internazionale, sembra ora pronta a intraprendere una nuova avventura personale insieme a Kurt Galea.

La coppia non ha ancora rivelato ulteriori dettagli sulla gravidanza o sulla data prevista per la nascita, ma i fan attendono con trepidazione nuovi aggiornamenti. Intanto, il video del gender reveal continua a raccogliere visualizzazioni e commenti sui social, confermando l’affetto e il sostegno del pubblico per la cantante.

Con questo nuovo capitolo della sua vita, Emma Muscat si prepara a vivere un’esperienza unica e indimenticabile. La nascita della bambina rappresenterà un momento speciale per lei e il suo compagno, consolidando ancora di più il loro legame.