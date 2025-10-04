Enrica Bonaccorti parla dopo la diagnosi di tumore: “Voglio riempire di vita il tempo che mi resta”





L’annuncio di Enrica Bonaccorti riguardante la sua diagnosi di tumore al pancreas ha toccato profondamente il pubblico. L’attrice, che ha scelto di rendere pubblica la notizia attraverso un post sui social il 29 settembre, ha spiegato di aver vissuto mesi difficili, nascondendosi per quattro mesi prima di trovare il coraggio di parlarne. Nel post su Instagram, si è mostrata in sedia a rotelle, accompagnata dalla figlia Verdiana, e ha scritto: “Mi sono nascosta per quattro mesi. L’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”.





La diagnosi di tumore al pancreas, lo stesso che aveva colpito Eleonora Giorgi, è stata un duro colpo per l’attrice, che però ha deciso di affrontare la situazione con determinazione e trasparenza. Intervistata dal TG1 poco dopo l’annuncio sui social, ha raccontato come sta gestendo le cure e ha descritto il sostegno che riceve dalla figlia: “Mi sono come congelata. Non sono disperata, le cure che faccio sono pesanti ma sto reagendo molto bene. Ho una bella parrucchetta in testa”.

Durante la puntata del 3 ottobre del programma televisivo “La Volta Buona”, condotto da Caterina Balivo, è stato mostrato un estratto inedito dell’intervista al TG1. In questo frammento, Enrica Bonaccorti ha condiviso uno dei suoi pensieri più profondi riguardo alla malattia: “Pensare al tempo che hai davanti. Adesso voglio riempirlo di vita e non di assenza, non di questa pausa infinita che avevo intrapreso. Voglio tornare alla vita, ai rapporti, alle persone. Il tempo che abbiamo davanti nessuno lo sa”.

L’attrice ha poi aggiunto che non ha paura del futuro, ma vive in una condizione di attesa: “Per come sono fatta, non sono capace di organizzarmi, di essere chiara nel futuro. Sono in attesa o di un miracolo o della fine”. Quando la giornalista del TG1 le ha chiesto se avesse paura, Bonaccorti ha risposto con serenità: “Non ho paura, anche perché la mia unica ragione di vita è mia figlia. So che siamo insieme e che ci vogliamo bene”.

Le parole di Enrica Bonaccorti hanno suscitato grande emozione anche in studio. Caterina Balivo, visibilmente commossa, ha sottolineato la forza e la sincerità dell’attrice nel raccontare il suo percorso.

La vicenda di Bonaccorti ha trovato eco anche nelle dichiarazioni di Clizia Incorvaia, che ha espresso il proprio sostegno all’attrice, ricordando l’esperienza vissuta da sua suocera Eleonora Giorgi con la stessa malattia. In un commento pubblico, Incorvaia ha dichiarato: “Spero in un finale diverso da mia suocera Eleonora Giorgi”.

Il racconto di Enrica Bonaccorti non solo mette in luce la difficoltà e il dolore legati alla diagnosi di tumore, ma anche la resilienza e il desiderio di continuare a vivere pienamente. La sua scelta di condividere pubblicamente questa esperienza rappresenta un atto di coraggio e una testimonianza preziosa per chi affronta situazioni simili.

Nonostante le cure pesanti e il percorso non facile, l’attrice mantiene uno spirito positivo e trova forza nell’amore della figlia Verdiana, che le è sempre accanto. Questo legame è per lei una fonte inesauribile di energia e motivazione per affrontare ogni giorno con determinazione.

La diagnosi di tumore al pancreas è una sfida complessa, ma le parole di Bonaccorti risuonano come un invito a riflettere sul valore del tempo e sull’importanza delle relazioni umane. Il suo messaggio è chiaro: vivere pienamente ogni istante e trovare forza nelle persone care.



