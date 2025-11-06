Era un rapper sconosciuto, oggi guida New York: la storia di Zohran Mamdani





Zohran Mamdani, noto anche come Young Cardamom o Mr. Cardamom, ha ottenuto un notevole successo nelle elezioni comunali di New York, conquistando circa il 50% dei voti e sconfiggendo l’ex governatore democratico Andrew Cuomo. La sua ascesa politica è stata influenzata non solo dal suo impegno come attivista e consulente per la prevenzione dei pignoramenti, ma anche dalla sua passata carriera musicale, che ha suscitato un certo interesse durante la campagna elettorale.





Nato in Uganda da Mahmood Mandani, un accademico indiano, e dalla regista Mira Nair, Mamdani ha sviluppato una forte connessione con la musica hip-hop sin dalla sua adolescenza. Ha iniziato a esibirsi nel 2015, durante i suoi studi alla Bronx High School of Science, adottando il nome d’arte di Young Cardamom. Durante questo periodo, ha collaborato con il rapper HAB (Abdul Bar Hussein), condividendo non solo le origini ugandesi, ma anche un amore per le lingue e le culture dell’Africa orientale. Le loro canzoni, tra cui la popolare “Kandra (Chap Chap)”, affrontano temi come la stereotipizzazione occidentale e la complessità delle comunità africane.

Tra il 2016 e il 2019, Mamdani ha pubblicato il suo primo e unico EP, intitolato “Sidda Mukyaalo”, in collaborazione con HAB. L’EP, che include sei tracce, è caratterizzato da una fusione di lingue, tra cui l’inglese e lo swahili, riflettendo le sue radici e la sua educazione. La scelta del titolo, traducibile in italiano come “Non si ritorna al villaggio”, rappresenta un manifesto della sua visione culturale, un tema che si sviluppa ulteriormente nella sua successiva creazione musicale, “Nani”. In particolare, il brano “Askari” affronta con ironia il razzismo che permea le esperienze della comunità non bianca.

La canzone “Nani”, originariamente scritta nel 2017 e pubblicata nel 2019, ha guadagnato notorietà grazie alla partecipazione dell’attrice Madhur Jeffrey nel video musicale. Il brano, dedicato alla nonna di Mamdani, Praveen Nair, una figura significativa nel campo del sociale, ha suscitato interesse per il suo messaggio e per la rappresentazione di una relazione affettuosa tra nonna e nipote. La presenza di Jeffrey, icona del cinema indiano, ha ulteriormente amplificato l’attenzione mediatica, poiché il video è ambientato nel Queens, un quartiere noto per la sua diversità culturale.

Recentemente, durante la campagna elettorale, Mamdani ha affrontato una polemica riguardante un brano intitolato “Benton Build”, erroneamente associato al suo nome d’arte Mr. Cardamom sulle piattaforme di streaming. Il suo staff ha rapidamente smentito la connessione e il brano è stato successivamente rimosso. Nonostante queste controversie, Mamdani ha ricevuto messaggi di congratulazioni da figure di spicco della cultura hip-hop, tra cui Spike Lee, che ha elogiato il nuovo sindaco attraverso un post su Instagram.

La carriera musicale di Zohran Mamdani ha avuto un impatto significativo sulla sua campagna elettorale, dimostrando come la sua esperienza nel mondo della musica possa influenzare la percezione pubblica e il supporto elettorale. La sua storia, che unisce arte e attivismo, rappresenta un esempio di come le esperienze personali possano plasmare il percorso politico di un individuo.

Con la sua elezione a sindaco, Mamdani si trova ora di fronte a nuove sfide e opportunità. La sua esperienza come attivista e consulente potrebbe rivelarsi preziosa nella gestione delle questioni sociali e economiche che affliggono New York. La sua visione per la città e il suo impegno per il cambiamento sociale saranno sotto osservazione, mentre gli elettori si aspettano risultati tangibili.

In conclusione, la transizione di Zohran Mamdani da rapper a sindaco di New York segna un’importante evoluzione nella sua vita e nella sua carriera. Con un forte legame alle sue radici e un impegno per la giustizia sociale, il nuovo sindaco potrebbe rappresentare una nuova era per la città, affrontando le sfide attuali con una prospettiva fresca e innovativa. La sua storia è un chiaro esempio di come la musica e la politica possano intrecciarsi, creando un impatto duraturo nella comunità.



