Erika Benini, 36 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Ferrara, coinvolgendo un autobus carico di studenti. Sette persone sono rimaste ferite

Oggi, nel Ferrarese, si è verificato un tragico incidente che ha portato alla morte di Erika Benini, una donna di 36 anni originaria di Coccanile, frazione di Copparo. La vittima stava guidando la sua automobile quando, intorno alle 13:30, si è scontrata con un autobus pieno di studenti. Secondo le prime indagini, sembra che Erika, alla guida della sua Toyota Yaris, abbia invaso la corsia opposta, causando un impatto violento che ha portato l’autobus a ribaltarsi nel fosso.





Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto lungo la via Copparo. Dopo il violento scontro, l’autobus ha perso il controllo e si è ribaltato, mentre l’auto di Erika ha subito danni ingenti. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause precise dell’incidente, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che la manovra della donna potrebbe essere stata fatale.

Erika Benini, diplomata nel 2006 presso un istituto alberghiero, aveva una solida carriera nel settore della ristorazione. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità locale.

Reazioni e condoglianze

Il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia: “In questa tremenda tragedia – ha detto – la nostra comunità perde una vita: una vita preziosa che troppo prematuramente la strada ci porta via, cancellandone sogni e futuro. Oggi voglio esprimere le mie condoglianze ai suoi familiari”. Anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha voluto far sentire la sua vicinanza: “Esprimo a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima”.

La notizia della morte di Erika ha suscitato grande commozione tra i cittadini di Copparo e nelle zone limitrofe, dove la donna era ben conosciuta. I messaggi di solidarietà e di cordoglio hanno iniziato a diffondersi rapidamente sui social media, dimostrando quanto fosse amata e rispettata.

Oltre alla vittima, sette persone sono rimaste ferite in modo lieve. Tra di esse, una ragazza incinta che si trovava in auto con Erika è stata trasportata al pronto soccorso di Cona. Fortunatamente, non risulta in pericolo di vita, e nemmeno il suo bambino sembra correre rischi. Gli altri sei feriti, tutti passeggeri dell’autobus, hanno riportato contusioni e ferite lievi e sono stati portati all’ospedale Sant’Anna in codice bianco e verde.

Le autorità sanitarie hanno confermato che, nonostante la gravità dell’incidente, nessuno dei feriti versa in condizioni critiche. Tuttavia, l’evento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale nella zona, specialmente quando si tratta di veicoli pubblici e di studenti.