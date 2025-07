Esplosione a Roma: scoppia una pompa di benzina a Villa De Santis, nube di fumo visibile in tutta la città. Al momento non si conoscono vittime

Un forte boato ha scosso questa mattina la città di Roma, intorno alle 8. Secondo le prime informazioni disponibili, la causa sarebbe l’esplosione di una pompa di benzina situata in via Gordiani, nel quartiere Villa De Santis. L’esplosione ha generato un’enorme colonna di fumo visibile da diverse zone della capitale, mentre un fungo di fuoco si è alzato sopra la struttura distrutta.





Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con ambulanze pronte a prestare aiuto a eventuali feriti. Al momento, non è ancora chiaro se ci siano vittime o quante persone siano rimaste coinvolte nell’incidente. La situazione è in corso di aggiornamento.

In tutta Roma, l’esplosione ha provocato un’ondata di panico tra i cittadini. Molti hanno avvertito il boato a chilometri di distanza, scambiandolo inizialmente per un terremoto. Le finestre delle abitazioni hanno tremato e diverse persone sono scese in strada spaventate. L’aria risulta irrespirabile nelle vicinanze del luogo dell’incidente, con fumo e cenere che si stanno diffondendo rapidamente.

Un residente della zona ha dichiarato: “Il rumore è stato così forte che pensavamo fosse un sisma. Siamo corsi fuori dalle case per capire cosa fosse successo.” Altri testimoni raccontano di aver visto una fiamma altissima e di aver sentito l’odore acre del fumo invadere le strade.

Le autorità locali stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e per determinare le cause dell’esplosione. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma sarà necessario attendere ulteriori accertamenti per avere un quadro più chiaro della situazione. Intanto, i vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme e a impedire che il rogo possa propagarsi alle strutture circostanti.

In molte zone della città si percepisce ancora una forte puzza di bruciato, segno dell’impatto devastante dell’esplosione. Gli abitanti delle aree limitrofe sono stati invitati a non avvicinarsi al luogo dell’incidente e a rimanere al chiuso per evitare di inalare fumi potenzialmente tossici.

L’episodio ha avuto un forte impatto emotivo sulla popolazione. Numerosi video e foto condivisi sui social media mostrano la colonna di fumo nero che si alza sopra Roma, mentre i commenti degli utenti esprimono preoccupazione e incredulità per quanto accaduto. Alcuni hanno sottolineato come sia stato difficile distinguere subito la natura dell’evento, data la potenza del boato.

Nonostante il caos iniziale, le autorità stanno cercando di gestire l’emergenza nel modo più rapido ed efficace possibile. La priorità resta quella di soccorrere eventuali feriti e contenere i danni provocati dall’esplosione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore, non appena saranno disponibili informazioni più dettagliate.

L’incidente rappresenta un evento drammatico per la capitale italiana, che raramente si trova ad affrontare episodi di tale gravità. La comunità locale resta in attesa di chiarimenti su quanto accaduto e sulle eventuali responsabilità legate all’esplosione della pompa di benzina.

Nel frattempo, l’area intorno a Villa De Santis è stata isolata per consentire agli operatori dei servizi di emergenza di lavorare in sicurezza. I cittadini sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità e a evitare spostamenti non necessari nella zona interessata dall’incidente.