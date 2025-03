Esplosione in miniera in Spagna: almeno 5 vittime e 4 feriti, proseguono le ricerche dei dispersi

Un grave incidente si è verificato questa mattina alle 9:30 nella miniera di Cerredo, situata a Degaña, nelle Asturie, circa 450 chilometri a nord-ovest di Madrid. Un’esplosione ha causato la morte di almeno cinque persone e il ferimento di altre quattro, mentre le operazioni di soccorso per individuare eventuali dispersi sono ancora in corso. Le vittime, tutte provenienti dalla provincia di León, avevano un’età compresa tra i 32 e i 54 anni.





Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia attraverso un messaggio pubblicato su X, l’ex Twitter: “Un sentito abbraccio alle famiglie delle vittime dell’incidente verificatosi oggi in una miniera nelle Asturie. E il mio augurio di pronta guarigione a chi è rimasto ferito. Grazie ai servizi di emergenza che stanno lavorando per recuperare chi manca all’appello”.

Secondo quanto comunicato dal Servizio medico d’urgenza (SAMU), i quattro feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della regione. Uno di loro, con una grave lesione alla testa, è stato ricoverato presso l’ospedale di Cangas del Narcea, nelle Asturie. Un altro lavoratore, che ha riportato ustioni multiple, è stato trasferito in un ospedale a Ponferrada, nella comunità autonoma di Castiglia e León. Il terzo ferito è stato portato in ambulanza con supporto vitale di base all’ospedale Carmen y Severo Ochoa di Cangas del Narcea, mentre il quarto è stato recuperato intorno a mezzogiorno e trasportato in elicottero in un centro medico, come confermato dalla delegazione governativa delle Asturie.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’esplosione. Secondo le prime ipotesi, l’incidente potrebbe essere stato provocato da un malfunzionamento di un macchinario o da un’esplosione di grisou, un gas altamente infiammabile spesso presente nei giacimenti minerari. Al momento dell’incidente, nella miniera erano in corso attività di estrazione di grafite. La prefetta regionale, Adriana Lastra, ha dichiarato in una nota: “La polizia giudiziaria sta già svolgendo indagini per chiarire cosa sia successo”.

Le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta per recuperare eventuali dispersi e mettere in sicurezza l’area. L’intervento tempestivo dei servizi di emergenza è stato fondamentale per limitare ulteriori danni e prestare assistenza ai feriti. Tuttavia, il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, a seconda dell’esito delle operazioni di recupero.

La miniera di Cerredo è una delle più importanti della regione e rappresenta un punto di riferimento per l’industria mineraria locale. Tuttavia, l’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle miniere spagnole, sollevando interrogativi sulle condizioni di lavoro e sui protocolli di prevenzione adottati in questi siti. Non è la prima volta che eventi simili si verificano nelle miniere delle Asturie, una regione storicamente legata all’estrazione mineraria e che in passato è stata teatro di altre tragedie.