Eugenio Frasca muore in moto dopo la fuga dai Carabinieri in Versilia, i familiari: “Vogliamo i video dell’incidente”





La tragedia che ha coinvolto Eugenio Frasca, un uomo di 48 anni originario di Cinisello Balsamo (Milano), si è consumata nella notte del 13 agosto lungo il litorale della Versilia. Frasca, padre di una bambina e gestore del ristorante “Il Volo” insieme ai familiari, si trovava in Toscana per motivi personali, essendo molto affezionato alla zona per via delle origini toscane della madre.





L’incidente è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino. Una pattuglia dei Carabinieri aveva intimato l’alt a Frasca mentre percorreva le strade di Forte dei Marmi in sella alla sua moto. Nonostante l’ordine di fermarsi, l’uomo ha deciso di proseguire, dando inizio a un inseguimento che si è protratto per circa sei chilometri. La corsa si è conclusa drammaticamente a Marina di Massa, dove Frasca ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro alcuni pali presenti in una rotonda sul lungomare.

I militari hanno immediatamente allertato i soccorsi e il personale del 118 è intervenuto sul posto. Tuttavia, per il 48enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto a causa di un arresto cardiaco provocato dall’impatto.

Il motivo per cui Eugenio Frasca abbia evitato il posto di blocco rimane ancora un mistero. L’unica irregolarità riscontrata riguardava la revisione della moto, che risultava scaduta. Questo dettaglio, però, non sembra sufficiente a spiegare la sua decisione di non fermarsi e di intraprendere una fuga così rischiosa.

I familiari di Frasca, sconvolti dall’accaduto, stanno cercando di fare chiarezza su ciò che è realmente successo quella notte. La madre e i fratelli dell’uomo si sono rivolti agli avvocati Alessio Menconi e Monica Menconi, chiedendo di acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dell’incidente. In particolare, vogliono visionare le riprese che potrebbero aver registrato il momento dello schianto. Gli avvocati hanno già avanzato la richiesta per ottenere i video prima che vengano cancellati, come previsto dalla prassi.

Secondo quanto dichiarato dai legali, la famiglia potrebbe ottenere accesso alle immagini nei prossimi giorni. L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e comprendere se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito alla tragedia.

La vicenda ha sollevato numerosi interrogativi, sia tra i familiari che tra gli abitanti della zona. La comunità locale è rimasta colpita dalla notizia, anche perché l’episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della Versilia durante il periodo estivo.

Eugenio Frasca, oltre ad essere conosciuto per la gestione del ristorante “Il Volo” a Cinisello Balsamo, era una figura benvoluta tra amici e conoscenti. La sua morte lascia un vuoto profondo nella vita della sua famiglia, che ora cerca risposte per poter affrontare il dolore e l’incomprensibile perdita.



