Eva Robin’s racconta il suo incontro con Paolo Villaggio e il mancato approdo a L’Isola dei Famosi. L’attrice è pronta a tornare al cinema con un nuovo film

L’attrice Eva Robin’s, il cui vero nome è Roberto Coatti, ha recentemente condiviso alcuni dettagli della sua carriera e della sua vita privata, ricordando momenti significativi che hanno segnato il suo percorso. Tra questi, un incontro particolare con il celebre attore Paolo Villaggio e le opportunità mancate nel mondo della televisione. Oggi, a 66 anni, si prepara a fare il suo ritorno sul grande schermo con il film “L’oro del Reno”, diretto da Lorenzo Pullega, che sarà nelle sale dal 3 luglio.





Durante un’intervista a La Repubblica, Eva Robin’s ha rievocato un episodio avvenuto in una festa in Sardegna, dove incontrò casualmente Paolo Villaggio. L’attrice ha raccontato: “All’inizio tutti gli occhi erano puntati sulla mia amica, molto vistosa. Ero piccolina, passavo inosservata. Poi venne fuori che la piccolina era anche fornita”. Da quel momento, l’attore cominciò a insistere affinché lei facesse qualcosa di particolare. Così, ha ricordato: “Quella sera, visto che era estate e non faceva freddo, mi sono spogliata. Da lì iniziarono gli inviti, diventai una presenza fissa a feste e cene esclusive, mi ritrovai in mezzo a personaggi come Marta Marzotto, Bianca Jagger, Christian Bulgari”.

Questo episodio segnò l’inizio di un periodo di grande notorietà per Eva Robin’s, che però non sempre si rivelò positivo. L’attrice ha spiegato come questa improvvisa attenzione si trasformò in una sorta di etichetta: “Ero diventata un giocattolino, un cliché. Non è che mi chiedessero di spogliarmi, non erano proposte esplicite. Semplicemente c’era il passaparola da discoteca, battute tipo ‘vedi quella'”.

Nonostante il successo ottenuto nel mondo dello spettacolo, Eva Robin’s ha anche vissuto alcune delusioni. In passato, avrebbe dovuto partecipare alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi, ma l’opportunità sfumò all’ultimo momento: “Per il primo avevo già il contratto in mano, poi un direttore di rete non mi ha voluta. Vengo a sapere da Dagospia che non ero più in lista”. Una situazione simile si verificò con Ballando con le Stelle, come ha raccontato: “Milly Carlucci mi disse: ‘Faremo il cavaliere mascherato’. Quando mi ha chiamato per farlo, però, ero impegnata a teatro. Ma il programma mi piace”.

Nel corso della sua carriera, Eva Robin’s ha lavorato in diversi ambiti dello spettacolo. Dopo aver esordito al cinema in film come “Tenebre” di Dario Argento, negli anni Ottanta approdò in televisione con programmi come Lupo Solitario di Antonio Ricci e Primadonna di Gianni Boncompagni. Tuttavia, il rapporto con quest’ultimo si interruppe bruscamente: “Mi ha abbandonata. Brutto a dirsi, ma probabilmente l’ho deluso in qualcosa. Avevamo un rapporto quotidiano, mi mancava”. Al contrario, la collaborazione con Antonio Ricci fu molto positiva: “Con Ricci è stato tutto strepitoso. Era avanti, avanti davvero”.

Oggi, Eva Robin’s guarda al futuro con serenità e si concentra su progetti che la appassionano veramente. Il suo ritorno al cinema con “L’oro del Reno” segna una nuova fase della sua carriera dopo anni di lontananza dal grande schermo. Nonostante i riflettori e le esperienze vissute nel mondo dello spettacolo, l’attrice ha dichiarato che la sua vita attuale è fatta di semplicità: “La mia vita è fatta di piccole cose”.

Con questo nuovo film diretto da Lorenzo Pullega, Eva Robin’s si prepara a riaffermare la sua presenza nel panorama cinematografico italiano, portando sullo schermo un ruolo che promette di essere significativo e di grande impatto.