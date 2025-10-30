Fabio Fazio nella tempesta: “Quanto la paghi?” scoppia la polemica su Greta Thunberg

Che tempo che fa, Greta Thunberg ospite. Bufera su Fabio Fazio: “Quanto la paghi?”

tratto da Libero

Nuova puntata, stessa storia. Fabio Fazio ha annunciato la prossima super ospite di Che Tempo Che Fa, il programma di intrattenimento televisivo in onda sul Nove. E seguendo il solco tracciate nelle scorse settimane, anche questa new entry è destinata a dividere il pubblico. Di chi si tratta? Rullo di tamburi: Greta Thunberg.





L’attivista svedese è diventata famosa grazie alle sue iniziative di Friday for Future per sensibilizzare i giovani sul tema dell’ambiente. Poi da abile trasformista è riuscita a reinventarsi. L’ultima sua versiione? Paladina dei pro-Pal, con tanto di attraversata via mare per raggiungere la Striscia di Gaza con la Flotilla, salvo poi essere fermata dall’esercito israeliano e rilasciata poi dopo pochi giorni.

“Quanto è il suo cachet? Per capire se conviene smettere di mandare i figli a scuola come hanno fatto i suoi…”, “La crem de la crem“, “Come siete caduti in basso, mancano Zaki e Rula e avete fatto terno Che Tempo Che Fa inno ai propal“, “Mi raccomando: domande facili e non mettetela in difficoltà. Altrimenti si blocca come i dischi rotti”, “Ecco questa proprio ci mancava!! Così il circo è al completo e lo spettacolo continua !! Show going on…”, “Non dubitavamo che avreste invitato la mentecatta bugiarda antisemita“.