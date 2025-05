Fai attenzione se noti questi segni.

Il diabete è una malattia che colpisce la capacità del corpo di produrre o rispondere all’insulina, causando alti livelli di zucchero nel sangue. I primi sintomi possono essere così sottili che alcune persone potrebbero considerarli insignificanti. Se non trattato, il diabete può non solo diminuire la qualità della vita, ma anche ridurre l’aspettativa di vita; ecco perché è così cruciale diagnosticare la malattia precocemente.





Questa lista mostra i segni precoci più comuni del diabete che ti aiuteranno a rilevare la malattia in tempo.

Prurito alla pelle Come accennato in precedenza, quando l’eccesso di zucchero viene eliminato attraverso le urine, sottrae liquidi dai tuoi altri tessuti, inclusa la pelle (il tuo organo più grande!). La pelle secca può causare prurito e il grattarsi può danneggiare e persino infettare la pelle. Un altro motivo per il prurito alla pelle sono le infezioni fungine, abbastanza comuni nelle persone con diabete. Macchie scure sulla pelle L’acantosi nigricans è una condizione della pelle che si presenta come macchie scure dalla consistenza vellutata. Di solito appaiono nelle aree in cui la pelle si piega o si tende di più: sul collo, ascelle, inguine, gomiti, dietro le ginocchia e sulle articolazioni delle dita.

Sebbene questa condizione possa colpire anche persone altrimenti sane, è un segno comune di prediabete o diabete e dovrebbe essere controllata dal tuo medico.

Più appetito L’appetito eccessivo (polifagia), insieme all’aumentata sete e alla minzione menzionate sopra, sono i 3 principali segni del diabete. Se il tuo corpo non produce abbastanza (o nessuna) insulina o non vi risponde normalmente, non può convertire il cibo nel glucosio che le tue cellule usano per l’energia. E questo causa una fame maggiore che non scompare dopo aver mangiato. Anzi, mangiare fa solo aumentare ulteriormente il tuo livello di zucchero nel sangue.

Se continui a mangiare ma la tua fame persiste, dovresti consultare un medico, anche se non sembri avere altri sintomi di diabete.

Formicolio alle mani o ai piedi Il formicolio o il dolore alle mani o ai piedi (o alle dita) è un altro segno comune del diabete. Come menzionato in precedenza, l’alto livello di zucchero nel sangue porta a una scarsa circolazione sanguigna e questo a sua volta causa danni ai nervi. Le mani e i piedi, essendo le parti del corpo più lontane dal cuore, ne risentono per prime.

Altri segni

Aumentata sete e urgenza di urinare L’aumentata sete (polidipsia) e la frequente minzione (poliuria) sono i sintomi più comuni del diabete. Quando hai il diabete, i tuoi reni non riescono ad assorbire tutto lo zucchero in eccesso. Invece, finisce nelle tue urine, portando via i liquidi dai tuoi tessuti. Questo ti fa urinare di più e ti lascia disidratato. Per dissetarsi, inizia a bere di più, il che porta all’urgenza di urinare ancora più frequentemente.

La persona media urina da 6 a 7 volte al giorno. Anche tra 4 e 10 volte al giorno è normale se la persona è sana e il numero di viaggi in bagno per il bagno non è cambiato.

Stanchezza Un altro segno comune del diabete è la stanchezza costante. Quando hai il diabete, ti senti stanco e assonnato tutto il tempo per lo stesso motivo per cui ti senti sempre affamato: le tue cellule non hanno abbastanza glucosio da utilizzare come energia. La disidratazione causata dalla minzione frequente contribuisce anche a sentirsi esausti.

La stanchezza può essere un sintomo di molte altre condizioni, alcune non nemmeno mediche (dieta ricca di carboidrati, troppa caffeina, invecchiamento). Ma quando combinata con altri sintomi di questa lista, potrebbe essere un segno di diabete.

Visione offuscata Quando la visione offuscata non è un segno di un problema agli occhi più grave, potrebbe essere un segno precoce di diabete. Questo si verifica a causa dello spostamento dei liquidi, che fa gonfiare e cambiare forma della lente dell’occhio. Questo influisce sulla capacità di messa a fuoco e le cose iniziano a sembrare sfocate o confuse.

Questi cambiamenti nell’occhio sono solitamente reversibili e la vista dovrebbe tornare alla normalità man mano che i livelli di zucchero nel sangue si stabilizzano con il trattamento. Tuttavia, se il diabete non viene trattato, questi cambiamenti possono progredire e portare alla cecità.

Perdita di peso inspiegabile La perdita di peso inspiegabile significa perdere molto peso senza l’aiuto di dieta o esercizio fisico. Poiché il corpo non può utilizzare il glucosio come fonte di energia quando si ha il diabete, inizia a bruciare grasso e muscoli per ottenere energia, causando la perdita di peso. La disidratazione contribuisce anche alla perdita di peso improvvisa, poiché il corpo utilizza tutti i liquidi disponibili per produrre urina.

La perdita di peso inaspettata è un segno precoce comune del diabete di tipo 1, ma può colpire anche le persone con diabete di tipo 2.

Guarigione lenta Tagli e ferite che guariscono molto lentamente possono spesso essere un sintomo del diabete. L’alto livello di zucchero nel sangue non solo aumenta l’infiammazione in tagli e ferite, ma porta anche a una scarsa circolazione sanguigna, rendendo più difficile per il sangue raggiungere e riparare le aree danneggiate della pelle. Questo riguarda principalmente i piedi, e non è raro che i pazienti con diabete sviluppino piaghe ai piedi che possono portare a problemi più gravi.

Se ti accorgi che i tagli e le ferite impiegano più tempo del solito per guarire, assicurati di menzionarlo al tuo medico.

Come per molti altri sintomi di questa lista, mantenere i tuoi livelli di zucchero nel sangue bilanciati aiuterà molto e la circolazione dovrebbe migliorare.

Il diabete è una malattia cronica che può portare a molte gravi complicazioni se non trattata. Più precoce è la diagnosi, più facile è gestirla e più lunga sarà la vita di quella persona. Se noti uno qualsiasi di questi sintomi, soprattutto diversi di essi, fissa un appuntamento con il tuo medico il prima possibile.