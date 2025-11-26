Famiglia nel bosco, Di Pietro si scaglia contro Parenzo: “Il problema è dove fanno pipì?” Sempre dalla parte sbagliata





Antonio Di Pietro, intervenuto in collegamento con David Parenzo a “L’Aria che tira su” su La7, ha espresso la sua solidarietà nei confronti della famiglia che ha scelto di vivere nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, Abruzzo. Di Pietro ha contestato le critiche rivolte allo stile di vita della famiglia, sottolineando che la decisione di vivere in un ambiente naturale non dovrebbe essere considerata un fattore di pregiudizio. Ha inoltre messo in dubbio la legittimità dell’intervento del Tribunale dei minori, che ha disposto l’allontanamento dei tre figli, di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, dai genitori. La vicenda ha suscitato un ampio dibattito pubblico, con opinioni divergenti sulla scelta della famiglia e sulle conseguenze per i minori.





Famiglia nel bosco, Di Pietro si sbrana Topo Gigio pic.twitter.com/jUsIBeDZDf — DC News (@DNews10443) November 26, 2025

In risposta alla provocazione del suo ospite riguardo alla presenza di un bagno in casa, il conduttore ha replicato con fermezza: “Credo di sì, durante i mesi invernali, in particolare a gennaio, preferisco avere accesso a un bagno in camera da letto”. L’ex magistrato, visibilmente contrariato, ha replicato: “Ebbene, tale motivazione non costituisce un valido argomento per richiedere l’allontanamento dei minori dalla famiglia”.

I magistrati che hanno deliberato l’allontanamento dei minori dall’abitazione situata nel bosco e il loro trasferimento in una struttura protetta, hanno giudicato l’edificio scelto dalla famiglia, un casolare in pietra, come “un rudere privo di collaudo statico, con condizioni non idonee alla tutela dell’integrità fisica dei minori”.



