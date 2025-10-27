fanpage.it Bimbo di 6 anni maltrattato dalla maestra: “Lo legava alla sedia per farlo stare fermo”

Un’insegnante di scuola elementare del quadrante sud-ovest di Roma è attualmente sotto processo con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione nei confronti di un bambino di sei anni. Le accuse contro di lei indicano che, per un periodo di circa due anni, avrebbe trasformato la vita del piccolo in un vero e proprio incubo. Tra le pratiche contestate, si segnala che la maestra legava il bambino alla sedia e gli metteva una borsa al collo nel tentativo di costringerlo a concentrarsi.





Durante le udienze, la maestra ha respinto con fermezza tutte le accuse, dichiarando: “Mi sono rapportata a lui con dolcezza, mai maltrattato”. Ha aggiunto che il bambino desiderava stare al centro dell’attenzione e che lei glielo permetteva. Secondo le sue parole, “Lo conosco dalla prima elementare, è sveglio, intelligente e vivace, incapace di stare fermo e zitto. Ma con lui ho sempre avuto ottimi rapporti”. Tuttavia, questa versione dei fatti contrasta con le accuse formulate, secondo le quali il piccolo sarebbe stato “vessato e mortificato” in più occasioni.

I fatti contestati risalgono a un periodo che va dal settembre 2019 al febbraio 2021. Durante questo lasso di tempo, sarebbero stati segnalati almeno tre episodi di particolare gravità che avrebbero contribuito a creare uno stato di ansia nel bambino, costringendo la sua famiglia a cercare aiuto da uno specialista. Le denunce indicano che la maestra avrebbe legato il bambino con un laccio di stoffa alla sedia, costringendolo a rimanere fermo, e in un’altra occasione gli avrebbe appeso una borsa attorno al collo per obbligarlo a concentrarsi. Inoltre, è stato riferito che la maestra avrebbe trascinato il bambino fuori dalla scuola, lamentandosi del suo comportamento di fronte a lui in lacrime.

Secondo gli inquirenti, la maestra abusava dei mezzi di correzione, un comportamento inaccettabile nei confronti di un alunno di sei anni, che le era stato affidato per motivi di educazione, istruzione e vigilanza. Le accuse parlano di un atteggiamento ripetuto nel tempo, in cui il bambino veniva mortificato non solo in aula, davanti ai compagni, ma anche all’esterno della scuola. Questa condotta ha avuto un impatto negativo sulla salute e sul benessere del bambino, che ha iniziato a manifestare sintomi di ansia e insonnia, come confermato nella relazione clinica della psicologa che lo ha in cura.

Il caso ha sollevato un ampio dibattito sulla sicurezza e il benessere degli alunni nelle scuole, con particolare attenzione alle pratiche disciplinari adottate dagli insegnanti. La protezione dei minori è un tema cruciale, e le autorità scolastiche sono chiamate a garantire che ogni alunno possa apprendere in un ambiente sano e sicuro. La vicenda ha anche messo in luce la necessità di una maggiore formazione per gli insegnanti riguardo alle tecniche di gestione della classe e alle modalità di intervento in situazioni di difficoltà comportamentale.

La testimonianza della maestra è stata ascoltata in aula, dove ha ribadito la sua innocenza e la sua volontà di proteggere e educare i suoi alunni. La sua difesa si basa sulla convinzione di aver sempre agito con buone intenzioni, cercando di aiutare il bambino a gestire la sua vivacità e la sua energia. Tuttavia, le dichiarazioni del bambino e le evidenze raccolte dai suoi genitori e dai professionisti coinvolti nella sua assistenza potrebbero rivelarsi determinanti nel giudizio finale.

Il processo continua, e la comunità scolastica attende con ansia l’esito di questa vicenda che ha scosso non solo la scuola in cui insegnava la maestra, ma anche l’opinione pubblica. La questione dei maltrattamenti in ambito scolastico è un tema delicato e complesso, che richiede un’approfondita riflessione e un intervento efficace per prevenire simili situazioni in futuro. La salute mentale e il benessere degli alunni devono essere sempre al centro dell’attenzione, per garantire che ogni bambino possa crescere e apprendere in un contesto sereno e protetto.