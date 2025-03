Federica Brignone lancia un messaggio a Sinner da Fazio: “Non ho mai avuto il coraggio di dirglielo, io non sono brava”

Nell’ultima puntata di “Che tempo che fa”, le famose sciatrici Federica Brignone e Deborah Compagnoni sono state ospiti per un’interessante conversazione sui loro trionfi sportivi e su altri aspetti delle loro vite. Federica Brignone, protagonista di una stagione eccezionale e vicina alla conquista della Coppa del Mondo, ha rivelato il suo sogno di giocare a tennis con il campione Jannik Sinner.





Durante l’intervista, il conduttore Fabio Fazio ha svelato il desiderio di Brignone di scambiare qualche colpo con il numero uno al mondo nel tennis. Dopo aver confermato il suo interesse, Federica ha anche menzionato il passato sportivo di Sinner, sottolineando come, da giovane, avesse già dimostrato notevoli abilità sugli sci. “Lui scia benissimo, era campione Topolino. Un riconoscimento internazionale, che vuol dire campione del mondo under 14,” ha dichiarato Brignone.

Jannik Sinner, da bambino, si è trovato di fronte a una scelta cruciale: continuare la carriera nello sci o dedicarsi al tennis. Fazio ha incalzato Brignone su questa decisione, affermando: “Ha scelto il tennis, ma poteva anche sciare. Lui sa che tu vuoi giocare?”. In quel momento, la timidezza di Federica è emersa chiaramente: “È bravissimo. Non ho mai osato dirglielo”.

Il conduttore ha colto l’occasione per farsi portavoce del desiderio di Brignone, affermando: “Glielo dico io: Jannik, guarda che vorrebbe giocare a tennis con te”.

Tuttavia, Federica Brignone ha mostrato segni di imbarazzo, dicendo: “Ma io faccio schifo, non si divertirebbe a giocare con me. Non la vedo neanche la sua pallina. Tira dei dritti… picchia la palla talmente forte che sarebbe impossibile…”. Fazio ha suggerito di iniziare con una partita di tennis prima di passare a una sessione sugli sci. Ma l’atleta azzurra ha espresso preoccupazione su come potrebbe comportarsi sulla neve: “Gli dico, ora andiamo a sciare? Ma mi sta dietro senza nessun problema”.

La conversazione ha messo in luce non solo i successi sportivi delle due atlete, ma anche il lato umano e le aspirazioni di Brignone. La sciatrice ha dimostrato di avere un grande rispetto per Sinner, riconoscendo le sue abilità e il suo talento. Questo scambio ha rivelato un aspetto più personale della vita di Federica, che nonostante i suoi trionfi nel mondo dello sci, ha ancora dei sogni e delle aspirazioni al di fuori della sua disciplina.

Inoltre, il dialogo tra Fazio e le ospiti ha messo in evidenza come le figure sportive possano ispirare e supportare l’una l’altra, creando un legame tra le diverse discipline. La capacità di Brignone di esprimere il desiderio di giocare con Sinner mostra un lato vulnerabile e autentico, che spesso viene trascurato nel mondo dello sport competitivo.

La puntata ha offerto anche un’opportunità per riflettere sul futuro delle due atlete. Con Brignone impegnata nella sua carriera sciistica e Sinner che continua a scalare le classifiche del tennis mondiale, è chiaro che entrambi i campioni hanno una lunga strada davanti a loro. La possibilità di un incontro tra i due sportivi, anche solo su un campo da tennis, rappresenterebbe un momento significativo, non solo per loro, ma anche per i loro fan.