Fedez: “Da quando mi sono lasciato con Chiara Ferragni, ho imparato l’inglese facendo sesso”.

Durante la puntata del podcast “Pulp Podcast” condotto da Matteo Renzi, il rapper Fedez ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno suscitato un dibattito pubblico. In merito alla sua vita privata, ha affermato: “Da quando mi sono separato da Chiara Ferragni ho imparato l’inglese”.





Sebbene la frequentazione di diverse donne da parte di Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni sia un fatto noto, le sue parole durante il podcast con Renzi e Mr. Marra hanno suscitato reazioni contrastanti.

Nella recente puntata di Pulp Podcast, Fedez e Mr. Marra hanno discusso di vari argomenti con Matteo Renzi. In merito all’apprendimento della lingua inglese, il rapper ha affermato: “Sono bravo. Posso darvi un consiglio su come ho imparato l’inglese? Non dicevo una parola. Quando mi sono lasciato, ho imparato l’inglese… frequentando altre persone. Quando un uomo deve corteggiare, mette fuori quel qualcosa in più”. Di fronte all’affermazione controversa, che, sebbene non esplicitamente menzionata, farebbe riferimento al periodo successivo alla separazione da Chiara Ferragni, il politico, visibilmente sorpreso, ha replicato scherzosamente: “Abbiamo presentato Rai Education”. Rivolgendosi poi a Fedez: “Dimmi se si può fare un ragionamento così. Ti sei lasciato, ma quando. Non è che è capitato solo una volta”. “No, dicevo recentemente” ha risposto il rapper, prima di concludere l’argomento.

La vita privata di Fedez dopo Chiara Ferragni

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez non ha mai espresso disapprovazione nei confronti dei paparazzi che lo hanno spesso fotografato in compagnia o ripreso durante baci appassionati con ragazze in discoteca. Ha avuto una relazione con la modella Garance Authié, seguita da una frequentazione con una ragazza mora, con la quale è stato avvistato alcuni mesi fa. Attualmente, sembrerebbe single e dedito a una vita sociale attiva: l’ultima indiscrezione lo vedeva impegnato sentimentalmente e segretamente con Clara, con la quale canta “Scelte stupide”, ma entrambi hanno smentito la relazione, sostenendo, tuttavia, che “il gossip fa parte del gioco” e quindi “dico: ok, ci sta”.