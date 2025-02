Fedez: “Dopo il tumore mi sono affidato a persone sbagliate, prendevo 7 psicofarmaci. Ora inizia una nuova fase della mia vita”

Fedez racconta a Domenica In il suo percorso dopo la malattia: dagli errori con gli psicofarmaci al ritorno alla musica e ai live.

Fedez è stato il secondo ospite del Domenica In speciale Sanremo, andato in onda domenica 16 febbraio su Rai1. Nel salotto di Mara Venier, il rapper ha condiviso momenti profondi e personali, raccontando la sua esperienza al Festival di Sanremo 2025, dove si è classificato quarto con il brano Battito, e parlando apertamente del suo passato recente, segnato dalla malattia e da un difficile periodo psicologico.

Durante l’intervista, Fedez ha ripercorso il periodo successivo alla diagnosi di tumore, rivelando dettagli inediti sulla sua lotta contro la depressione. Ha raccontato di essere finito “in mani sbagliate” e di aver assunto fino a sette psicofarmaci contemporaneamente, cosa che gli ha causato ulteriori problemi:

“Dopo il tumore ho iniziato l’assunzione di antidepressivi, ma sono finito in mani sbagliate. Prendevo sette psicofarmaci insieme e questo mi ha creato difficoltà. Può capitare di sbagliare, ma non bisogna mai smettere di cercare aiuto. La forza interiore bisogna trovarla, ma tutto parte dal chiedere aiuto.”

Nonostante le difficoltà, Fedez ha sottolineato come questa esperienza gli abbia dato una nuova prospettiva:

Con il brano Battito, Fedez ha raccontato una parte intima della sua vita, affrontando temi come la depressione e la ricerca di una nuova serenità. Il rapper ha annunciato che, dopo quasi cinque anni di pausa, è pronto a tornare sul palco:

“Domani faremo un annuncio per me importantissimo: tornerò ai live. È un nuovo inizio, e non vedo l’ora di condividerlo con il pubblico.”