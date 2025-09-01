Fedez, il commento sull’ex moglie Chiara Ferragni sotto le foto con Giulia: la sua risposta





Fedez, ragazzi, è completamente cotto di Giulia Honegger. Da quando ha deciso di uscire allo scoperto con la loro storia (grazie, Instagram!), non fa altro che postare foto insieme: relax in vacanza, momenti random con la musica, insomma, la solita vita da VIP innamorato. E ovviamente, i fan dei Ferragnez… alcuni lo incitano, altri continuano a vivere nel passato, tipo “no, ridateci la coppia d’oro!”. C’è chi proprio non se ne fa una ragione che Federico Lucia abbia messo un punto con Chiara Ferragni. E lui? Niente peli sulla lingua, risponde pure in pubblico.





La scena: Fedez pubblica le solite foto smielate con Giulia, baci, coccole, sguardi da film romantico. Sotto il post, commenti a valanga, tra chi fa il tifo per la nuova coppia e chi si ostina a rimpiangere la Ferragni.

Uno scrive (classico): “Hai una nuova fidanzata. Ti seguo dai tempi della tua bella moglie”. E Fedez? Secco, ironico: “Internet Explorer”. Boom, mic drop. Riferimento al browser lentissimo che tutti ricordiamo (o cerchiamo di dimenticare) degli anni 2000, ormai roba da museo.

E non è che Chiara Ferragni stia lì a piangere sul latte versato, eh. Pure lei si è rifatta una vita: qualche settimana fa, foto di coppia su Instagram con Giovanni Tronchetti Provera, quello con cui aveva avuto un allontanamento ma ora pare tutto rose e fiori. Vacanza a Ibiza, cuoricini, sguardi complici, nemmeno loro si nascondono più. Quindi, raga, i Ferragnez sono ufficialmente roba d’archivio. Passiamo oltre, va’.



