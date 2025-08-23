Fedez sul divorzio da Chiara Ferragni: “Ai bambini abbiamo spiegato tutto”





Durante un’intervista esclusiva realizzata dal creator Gabriele Vagnato, il rapper Fedez ha affrontato temi personali e delicati, tra cui il recente divorzio da Chiara Ferragni. L’artista ha condiviso riflessioni sulla sua vita privata, il rapporto con i figli e alcune tensioni con ex amici come Pio e Amedeo.





Il divorzio da Chiara Ferragni, avvenuto dopo anni di matrimonio, ha rappresentato un momento cruciale per Fedez, che lo ha definito uno dei periodi più difficili della sua vita. Parlando del suo cambiamento personale, il rapper ha dichiarato: “Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki. Però è bello perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato nulla. Ho la repulsione sulla mia vita passata in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato.”

Uno degli aspetti più delicati della separazione è stato il dover spiegare ai figli, Leone e Vittoria, i motivi dietro la decisione di separarsi. Il rapper ha raccontato: “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia.” Fedez ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio nel rapporto con i figli dopo la separazione: “Ho dei giorni prestabiliti per vederli. Ma come a tutto ci si deve abituare, sia io che i bimbi. Sono fortunato a poterli vedere equamente con la mamma. Tanti padri non sono nella mia stessa situazione.”

L’intervista ha anche offerto a Fedez l’opportunità di esprimere il suo punto di vista su alcune tensioni avute con altre figure pubbliche. Tra queste, spicca il caso di Pio e Amedeo, con cui l’artista aveva un rapporto di amicizia che si è deteriorato nel tempo. Parlando di loro, ha dichiarato: “Ogni anno quando fai la canzone estiva c’è il tour per promuoverla e una tappa fondamentale è in Puglia a Radio Norba, ma ha dato i natali artistici a un botto di persone, Checco Zalone, purtroppo anche Pio e Amedeo. Io parlo male? Non attacco mai per primo. Con loro eravamo amici, abbiamo fatto insieme anche Emigratis, poi di punto in bianco hanno detto cose molto brutte su di me.”

L’intervista si è svolta nell’arco di 24 ore trascorse insieme a Gabriele Vagnato, durante le quali il creator ha filmato momenti della giornata del rapper e approfondito aspetti della sua vita personale e professionale. Attraverso questo dialogo aperto, Fedez ha condiviso non solo le difficoltà affrontate nel suo percorso personale, ma anche la volontà di ricostruire e guardare avanti.

La separazione da Chiara Ferragni e le conseguenze emotive che ne sono derivate continuano a essere un tema centrale per il rapper, che sembra determinato a trasformare le difficoltà in opportunità di crescita personale. Nonostante le sfide legate alla gestione del tempo con i figli e le tensioni con alcune figure pubbliche, Fedez appare intenzionato a trovare un nuovo equilibrio nella sua vita.



